Goldman Sachs'tan çarpıcı analiz! Türkiye'de giyimden markete birçok ürünün fiyatını etkileyecek

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol stoklarında artış olacağını ve bu durumun brent petrolün varil fiyatını düşüreceğini aktardı. Dev banka şu an 66 dolar seviyesinde bulunan petrol fiyatının 2026 sonunda 50 doların altına inebileceğini belirtti. Petroldeki düşüş ise Türkiye'de sanayi sektöründen, perakende fiyatlarına kadar birçok kalemi etkileyecek. İşte detaylar...

Goldman Sachs, petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Petrol fiyatlarıyla ilgili analizde "Türkiye" detayı dikkat çekti.

PETROLÜN VARİLİ 50 DOLARIN ALTINA İNEBİLİR

Dev banka, ham petrol fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar varil başına 50 doların altına gerileyebileceğini belirtti. 

STOKLARDA 800 MİLYON VARİLLİK ARTIŞ 

Bankanın değerlendirmesinde, "Petrol fazlasının genişlemesini ve 2025'in 4. çeyreğinden 2026'nın 4. çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varile ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2026 sonuna kadar küresel stoklarda yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa yol açacak" ifadeleri yer aldı. 

OECD ülkelerinde depolanan petrol, 2026'da 270 milyon varile çıkacak. Bu rakam küresel stokların 3'te 1'ine denk geliyor. Goldman Sachs'a göre bu durum petrol fiyatlarını aşağı çekecek. 

TÜRKİYE'DE FİYATLAR DÜŞECEK 

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'ye de yansıması olması bekleniyor. Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu ithal eden Türkiye'nin petrol fiyatlarının düşmesiyle ithalata harcadığı para da düşecek. Enerji ithalatındaki azalmanın cari açığı düşürmesinin yanı sıra, sanayi sektöründen nihai tüketiciye kadar birçok alanda fiyatların sabit kalmasına veya gerilemesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

