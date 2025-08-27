Goldman Sachs'tan çarpıcı analiz! Türkiye'de giyimden markete birçok ürünün fiyatını etkileyecek

Goldman Sachs, petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Petrol fiyatlarıyla ilgili analizde "Türkiye" detayı dikkat çekti.

PETROLÜN VARİLİ 50 DOLARIN ALTINA İNEBİLİR

Dev banka, ham petrol fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar varil başına 50 doların altına gerileyebileceğini belirtti.

STOKLARDA 800 MİLYON VARİLLİK ARTIŞ

Bankanın değerlendirmesinde, "Petrol fazlasının genişlemesini ve 2025'in 4. çeyreğinden 2026'nın 4. çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varile ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2026 sonuna kadar küresel stoklarda yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa yol açacak" ifadeleri yer aldı.

OECD ülkelerinde depolanan petrol, 2026'da 270 milyon varile çıkacak. Bu rakam küresel stokların 3'te 1'ine denk geliyor. Goldman Sachs'a göre bu durum petrol fiyatlarını aşağı çekecek.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR DÜŞECEK

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'ye de yansıması olması bekleniyor. Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu ithal eden Türkiye'nin petrol fiyatlarının düşmesiyle ithalata harcadığı para da düşecek. Enerji ithalatındaki azalmanın cari açığı düşürmesinin yanı sıra, sanayi sektöründen nihai tüketiciye kadar birçok alanda fiyatların sabit kalmasına veya gerilemesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.