Haberler > Dünya > Trump, Goldman Sachs'ı sert eleştirdi: Pek çok konuda yanıldılar!

Trump, Goldman Sachs'ı sert eleştirdi: Pek çok konuda yanıldılar!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok ülkeye ve sektöre vergi yaptırımı uygulayan ABD Başkanı Trump, David Solomon ve Goldman Sachs gibi yatırım bankalarına, vergilere yönelik tahminleri nedeniyle sert yüklendi. 

ABD Başkanı Trump, uyguladığı gümrük tarifeleriyle piyasaları alt üst etmeye devam ediyor.

Birçok ülkeye ve sektöre vergi yaptırımı uygulayan Trump, David Solomon ve Goldman Sachs gibi yatırım bankalarına yüklendi. 

"KÖTÜ TAHMİNDE BULUNUP YANILDILAR"

Trump, Goldman Sachs'ı, gümrük tariflerine yönelik tahminleri nedeniyle şu şekilde eleştirdi:

Gümrük vergilerinden trilyonlarca dolar gelir elde ediliyor ve bu durum ülkemiz, borsamız, genel refahımız ve daha birçok şey için olağanüstü oldu. Kanıtlandığı üzere, bu kadar geç bir aşamada bile gümrük vergileri enflasyona veya Amerika için başka sorunlara yol açmadı; tek etkisi, hazineye yüklü miktarda nakit akışı sağlamak oldu.

Ayrıca, büyük ölçüde tüketicilerin bu vergileri ödemediği, bunların çoğunu şirketlerin ve hükümetlerin, üstelik birçoğu yabancı olmak üzere, üstlendiği görüldü. Ancak David Solomon ve Goldman Sachs, hak edilen krediyi vermeyi reddediyor. Piyasaya etkileri ve vergilerin kendisi hakkında uzun zaman önce kötü bir tahminde bulundular ve yanıldılar; tıpkı başka pek çok konuda yanıldıkları gibi.

Bence David, yeni bir ekonomist bulmalı ya da belki de büyük bir finans kuruluşunu yönetmek yerine DJ’lik yapmaya odaklanmalı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

