Altında rekor beklentisi! ABD'li dev banka 2025 ve 2026 sonu tahminini açıkladı

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altında yükseliş beklentisi devam ediyor. Gram altın 4.471 lirayla, ons altın ise 3.500 dolarla yıl içerisinde rekor kırmıştı. Gram altın şu sıralar 4.425 liradan işlem görürken, ons altın ise 3.372 dolar seviyesinde bulunuyor. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi.

ALTINDA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Altına dair herhangi bir tarifeye dair somut bir işaret olmadığını belirten banka, Nisan ayında %10’luk karşılıklı tarifelerin uygulanmaya başlamasından bu yana herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti. Dev banka bu nedenle altın tahminlerinde bir değişiklik yapmadı.

GOLDMAN SACHS'TAN ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, 2025 sonuna kadar spot altın fiyatlarının ons başına 3 bin 700 dolar, 2026 yılının ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam etti.

ABD ALTIN VADELİ İŞLEMLERİ REKOR KIRDI

ABD altın vadeli işlemleri, Cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, ABD Gümrük ve Sınır Koruma sitesinde yayımlanan ve Washington’un en çok ticareti yapılan altın külçe barlarına ülke bazlı ithalat tarifeleri getirmeyi planladığını bildiren karar etkili oldu. Bu durum, altının küresel tedarik zincirlerinde büyük bir dalgalanma oluşturabileceği endişelerine yol açtı.

Ancak, altın vadeli işlemleri kazançlarının bir kısmını geri verdi. Beyaz Saray yetkililerinin, altın külçelerine ilişkin tarifelerle ilgili "yanlış bilgileri düzeltmek" amacıyla yakın bir gelecekte bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığını açıklaması sonrası fiyatlar yeniden düştü.