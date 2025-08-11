Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altında rekor beklentisi! ABD'li dev banka 2025 ve 2026 sonu tahminini açıkladı

Altında rekor beklentisi! ABD'li dev banka 2025 ve 2026 sonu tahminini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altında rekor beklentisi! ABD&#039;li dev banka 2025 ve 2026 sonu tahminini açıkladı
Altın Fiyatları, Goldman Sachs, Altın Tahmini, Yatırım, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. 2025 ve 2026 sonu altın tahminlerini açıklayan dev banka, rekor beklentisini yineledi. İşte detaylar... 

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altında yükseliş beklentisi devam ediyor. Gram altın 4.471 lirayla, ons altın ise 3.500 dolarla yıl içerisinde rekor kırmıştı. Gram altın şu sıralar 4.425 liradan işlem görürken, ons altın ise 3.372 dolar seviyesinde bulunuyor. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi. 

ALTINDA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Altına dair herhangi bir tarifeye dair somut bir işaret olmadığını belirten banka, Nisan ayında %10’luk karşılıklı tarifelerin uygulanmaya başlamasından bu yana herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti. Dev banka bu nedenle altın tahminlerinde bir değişiklik yapmadı.

Altında rekor beklentisi! ABD'li dev banka 2025 ve 2026 sonu tahminini açıkladı - 1. Resim

GOLDMAN SACHS'TAN ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ 

Goldman Sachs, 2025 sonuna kadar spot altın fiyatlarının ons başına 3 bin 700 dolar, 2026 yılının ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam etti.

Altında rekor beklentisi! ABD'li dev banka 2025 ve 2026 sonu tahminini açıkladı - 2. Resim

ABD ALTIN VADELİ İŞLEMLERİ REKOR KIRDI

ABD altın vadeli işlemleri, Cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, ABD Gümrük ve Sınır Koruma sitesinde yayımlanan ve Washington’un en çok ticareti yapılan altın külçe barlarına ülke bazlı ithalat tarifeleri getirmeyi planladığını bildiren karar etkili oldu. Bu durum, altının küresel tedarik zincirlerinde büyük bir dalgalanma oluşturabileceği endişelerine yol açtı.

Ancak, altın vadeli işlemleri kazançlarının bir kısmını geri verdi. Beyaz Saray yetkililerinin, altın külçelerine ilişkin tarifelerle ilgili "yanlış bilgileri düzeltmek" amacıyla yakın bir gelecekte bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığını açıklaması sonrası fiyatlar yeniden düştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diş ağrısı diye gitmişti, hayatının şokunu yaşadı! Acı gerçek hastanede ortaya çıktıKavurucu sıcaklar yangına yol açtı! Kablolar patladı, teller koptu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Neden yetişmesin?" diyerek bu işe girdi! Şimdi 15 çalışanı var - Ekonomi"Neden yetişmesin?" diyerek bu işe girdi!Nakit yoksa hizmet de yok! Tatil cennetlerinde 'kayıt dışı' kabusu - EkonomiNakit yoksa hizmet de yokKriptolarda dikkat çeken hareketler! Bitcoin ve Ethereum rekora yöneldi - EkonomiBitcoin ve Ethereum rekora yöneldi! Dikkat çeken hareketlerBİST 100’de yeni rekor hesapları... Model portföylerde hangi hisseler öne çıkıyor? - EkonomiModel portföylerde hangi hisseler öne çıkıyor?İhtiyaç kredilerinde görülmemiş oranlar! Tüketicinin beklediği indirimler geldi - Ekonomiİhtiyaç kredilerinde görülmemiş oranlar!Depremler, konut fiyatlarını nasıl etkiledi? En ucuz ve en pahalı şehirlerde güncel rakamlar... - EkonomiDepremler, konut fiyatlarını nasıl etkiledi?
Sonraki Haber Yükleniyor...