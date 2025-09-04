ABD'den kritik veriler geldi... Altın fiyatlarında sert hareketler!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında sert hareketler devam ediyor. Dünkü işlemlerde 3.578 dolarla rekor kıran ons altın, bugün 3.511 dolara kadar geriledi. Ancak ABD’den gelen haber ve veri akışıyla birlikte fiyatlar toparlanarak akşam saatlerinde yeniden 3.545 dolara yöneldi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Temyiz Mahkemesinin "tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının" ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Başkan Trump, kararın hızlı şekilde bozulmasını talep etti.

İSTİHDAMDAN ZAYIF SİNYALLER

Tarife belirsizliği sarı metali desteklemeye devam ederken; ABD’den iki kritik veri daha geldi. Ağustos ayında ADP Özel Sektör İstihdamı 54 bin arttı ve 65 bin olan beklentinin altında kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları da 237 bin kişi ile son 3 ayın zirvesinde gerçekleşti. Beklentiler, 230 bin başvuru yönündeydi. İstihdam piyasasından gelen zayıf sinyaller de “FED’den daha fazla faiz indirimi” beklentilerini öne çıkararak altına destek oldu.

GOLDMAN’DAN KRİTİK UYARI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Miran "Para politikasının bağımsızlığı, başarı açısından önem taşıyor. Ve bunu koruyacağız." açıklamasında bulundu.

ABD’li Goldman Sachs da, FED'in itibarının zarar görmesi ve yatırımcıların tahvillerin küçük bir kısmını dahi altına yönlendirmeleri halinde, ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini bildirdi.

GRAM, 4.647 TL’DEN DÖNDÜ

Bu arada ons altındaki sert hareketler gram fiyatına da yansıdı. Gün içerisinde en düşük 4.647 TL’yi gören gram altın akşam saatlerinde 4.695 TL’ye kadar yükseldi.