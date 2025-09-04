Merkez Bankası eylülde faiz indirimine gidecek mi? İngiliz banka Barclays'tan dikkat çeken Türkiye raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 2,04 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından gözler 11 Eylül tarihinde açıklanacak faiz kararına çevrildi.

EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak edilirken, dünyaca ünlü banka Barclays'tan Türkiye analizi geldi. Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, enflasyonun ağustosta beklentinin üzerinde gelmesine rağmen Merkez'den faiz indirimi beklediklerini belirtti.

BARCLAYS 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYOR

Merkez'den eylülde 250 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirten Ergüzel, "Dünkü siyasi manşetlerin, yerleşik ve yurtdışı yerleşiklerin pozisyonları üzerindeki etkilerini görmemiz gerekiyor. Carry trade tarafında toplam çıkışlar, dün kapanışta yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeydi. Bu çıkış, bu yılın Mart ayındaki siyasi çalkantı dönemindekinden daha az. Bu bağlamda, beklenenden yüksek enflasyon, GSYİH verileri ve siyasi gelişmelere rağmen, Merkez Bankası'nın gevşeme planlarına devam etmesini bekliyoruz." dedi.

JP MORGAN İNDİRİM BEKLENTİSİNİ 200 PUANA DÜŞÜRDÜ

ABD'li yatırım bankası JP Morgan da dün faiz kararına ilişkin bir rapor yayınlamıştı. Dev banka eylülde indirim beklentisini 100 puan düşürmüştü. JP Morgan, daha önce 300 baz puan olarak açıkladığı eylül ayı indirim beklentisini 200 puana indirdi. ABD'li bankanın yıl sonu faiz tahmini yüzde 37 oldu.