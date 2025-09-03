Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Enflasyon yüksek geldi, faiz tahmini değişti! JP Morgan'dan dikkat çeken Türkiye raporu

Enflasyon yüksek geldi, faiz tahmini değişti! JP Morgan'dan dikkat çeken Türkiye raporu

Enflasyon yüksek geldi, faiz tahmini değişti! JP Morgan&#039;dan dikkat çeken Türkiye raporu
ABD'li yatırım bankası JP Morgan, ağustos ayı enflasyonunun beklentinin yukarısında gelmesiyle eylül ayına yönelik faiz indirim beklentisini düşürdü. Merkez Bankası'nın bu ay 200 baz puanlık indirime gideceğini öngören dev banka, yıl sonu faiz tahminini de paylaştı. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 2,04 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin faiz tahminini güncelledi. 

EYLÜLDE İNDİRİM BEKLENTİSİ 100 PUAN DÜŞTÜ 

Enflasyonun beklenen yüksek gelmesi nedeniyle JP Morgan eylül ayı faiz indirim öngörüsünü aşağıya çekti. Banka, daha önce 300 baz puan beklediği eylül ayı faiz indirimi tahminini 200 baz puana düşürdü.

EKİM VE ARALIKTA DA 200 PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR 

JP Morgan, ekim ve aralık aylarında da 200'er baz puanlık indirim bekliyor. Böylece ABD'li bankanın yıl sonu faiz tahmini yüzde 37 oldu. Bir önceki tahmin ise yüzde 36 idi. 

TEMMUZDA 300 PUANLIK İNDİRİM YAPILMIŞTI 

Merkez Bankası temmuz ayında faizi 300 baz puan düşürmüştü. Bankadan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir." denilmişti. 

2025 yılı faiz kararına ilişkin takvimi şöyle: 

  • 11 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 11 Aralık 2025 
