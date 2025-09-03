Motorine büyük zam! Litresi 2 liradan fazla artacak

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 68-69 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü.

MOTORİNE ZAM

27 Ağustos Çarşamba günü benzine 1 lira 19 kuruş zam gelmişti. Şimdi de motorine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 5 kuruş fiyat artışı olacak. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 57 lira sınırına dayanacak.

3 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,89 52,19 26,51 İstanbul Anadolu 52,74 52,07 25,88 Ankara 53,68 53,15 26,40 İzmir 54,00 53,43 26,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR?

3 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 16 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 67 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.