Motorine büyük zam! Litresi 2 liradan fazla artacak

Motorine büyük zam! Litresi 2 liradan fazla artacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Petrol Fiyatları, Akaryakıt, Motorin, Zam, Haber
Ekonomi Haberleri

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzine gelen zammın ardından şimdi de motorine büyük bir zam geliyor. Motorindeki fiyat artışı 2 liradan fazla olacak. İşte detaylar...  

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 68-69 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü.

MOTORİNE ZAM 

27 Ağustos Çarşamba günü benzine 1 lira 19 kuruş zam gelmişti. Şimdi de motorine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 5 kuruş fiyat artışı olacak. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 57 lira sınırına dayanacak. 

Motorine büyük zam! Litresi 2 liradan fazla artacak - 1. Resim

3 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,8952,1926,51
İstanbul Anadolu52,7452,0725,88
Ankara53,6853,1526,40
İzmir54,0053,4326,33

 

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR? 

3 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 16 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 67 kuruştan satılıyor. 

Motorine büyük zam! Litresi 2 liradan fazla artacak - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

