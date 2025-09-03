Altın fiyatlarından yeni rekor geldi! Onsta 4 bin dolar yolculuğu başladı mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları, son günlerde gösterdiği performansla küresel piyasalara damga vuruyor. Ons, dünkü işlemlerde %1,64 prim yaptı ve 3.533 dolardan kapandı. Bu prim, aynı zamanda 1 Ağustos’ta sonra en hızlı günlük yükselişe de işaret etti. Ons fiyatı bugünkü işlemlerde ise 3.547 dolarla tüm zamanların rekorunu test etti. Sabah saatlerinde ons fiyatında 3.535 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

3 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

Onstaki yükseliş, iç piyasalarda gram altın fiyatını da rekor seviyelere taşımaya devam ediyor. 3 Eylül 2025 gram altın fiyatı da 4.695 TL ile rekor tazeledi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.700 TL’yi aşarken, çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.685 TL’den satılıyor. Gram fiyatı TSİ 07:00 itibarıyla 4.675 TL’ye yakın seyrediyor.

REZEVLERDE 30 YIL SONRA…

Analistler, “Değerli metalin yükselişi, merkez bankalarının rezerv yönetim stratejilerindeki köklü bir değişimi yansıtmaya başladı. Altın, merkez bankalarının alımlarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” görüşünü savunurken; yabancı merkez bankalarının, 1996'dan beri ilk defa uluslararası rezervlerinde, ABD tahvillerinden daha fazla altın bulundurduğu ifade ediliyor.

Bu değişim, yıllardır süren ve “merkez bankalarının dolar bağımlılığından uzaklaşarak çeşitlendirme” şeklinde öne çıkan stratejilerinin güç kazandığını da gösteriyor.

FED’DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Altının yükselişinin arkasındaki bir diğer önemli katalizör ise FED’den faiz indirimi beklentileri… Piyasa katılımcıları, merkez bankasının bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi uygulayacağını %90’nın da üzerinde fiyatlamaya başladı. Bu arada dün dolar endeksinde yaşana yükseliş rağmen alton fiyatlarının da prim yapması dikkat çekti. Analistler, “Güçlenen dolar, genellikle altın fiyatlarını baskılar. Ancak orta-uzun vadede daha düşük faiz oranları beklentisi, altına destek oluyor. Öte yandan faiz indirimleri, genellikle ekonomik belirsizliğe de işaret ederek, altının güvenli liman olarak cazibesini artırıyor” şeklinde konuşuyor.

ALTINI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkin artan endişeler de değerli metali harekete geçiren önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Analistler, ons fiyatının bir önceki zirve olan 3.500 dolar üzerinde kalıcı olması halinde en önemli sinyali vereceğini vurgulayarak, “Böyle bir gelişme, yeni rekorların ve 4.000 dolar yolculuğunun başladığının da önemli bir işareti olabilir” görüşünü paylaşıyor.

Bank Of America ve JP Morgan, 2026’nın ilk yarısında ons fiyatında 4.000 dolar hedef fiyat öngörüsünde bulunmuşlardı.