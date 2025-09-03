Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrol sonucunda vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

LİSTE 3 HAFTA SONRA BİR KEZ DAHA GÜNCELLENDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Söz konusu liste 3 hafta sonra bir kez daha güncellendi.

SUCUKTA KALP TESPİT EDİLDİ

2 Eylül tarihinde yenilenen listede yine dikkat çeken detaylar yer aldı. İzmir'de üretilen "Göztepe Kasabı" ve "Göztepe Sucuk" markaları ile satılan sucukta kalp tespit edildi. Söz konusu sucukların "dana" diye satıldığı görüldü.

ARİFOĞLU BAHARAT YİNE LİSTEDE

Ayrıca daha önce defalarca listeye giren "Arifoğlu Baharat" bir kez daha listede yer aldı. Ünlü baharatçının pul biber ve öğütülmüş biberinde domates tespit edildi.

Gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri şöyle: