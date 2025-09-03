Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede

- Güncelleme:
Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıkladığı listeyi bir kez daha güncelledi. Listenin en mide bulandıran detayı sucukta kalp tespit edilmesi oldu. Ayrıca daha önce defalarca listede yer alan ünlü bir baharat markasının bir kez daha listeye girmesi dikkat çekti. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrol sonucunda vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor. 

LİSTE 3 HAFTA SONRA BİR KEZ DAHA GÜNCELLENDİ 

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Söz konusu liste 3 hafta sonra bir kez daha güncellendi. 

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 1. Resim

SUCUKTA KALP TESPİT EDİLDİ

2 Eylül tarihinde yenilenen listede yine dikkat çeken detaylar yer aldı. İzmir'de üretilen "Göztepe Kasabı" ve "Göztepe Sucuk" markaları ile satılan sucukta kalp tespit edildi. Söz konusu sucukların "dana" diye satıldığı görüldü. 

ARİFOĞLU BAHARAT YİNE LİSTEDE 

Ayrıca daha önce defalarca listeye giren "Arifoğlu Baharat" bir kez daha listede yer aldı. Ünlü baharatçının pul biber ve öğütülmüş biberinde domates tespit edildi. 

Gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri şöyle: 

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 2. Resim

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 3. Resim

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 4. Resim

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 5. Resim

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 6. Resim

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 7. Resim

Kalpten sucuk yapmışlar! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı, ünlü marka bir kez daha listede - 8. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

