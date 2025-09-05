Krediler 1 haftada 31 milyar TL arttı! İşte konut, ihtiyaç ve taşıtta en ucuz oranlar

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre tüketici kredilerinin toplam hacmi, 29 Ağustos ile sona eren haftada 2 trilyon 505 milyar 911 milyon TL’ye yükseldi. Kredi hacminde yeni zirve nokta da görülürken, önceki haftaya göre 31 milyar TL’lik artış dikkat çekti.

İhtiyaç kredileri geçen hafta 1 trilyon 843 milyar TL’yi aşarak, toplam içinde en yüksek ağırlığa sahip oldu. Konut kredilerinin hacmi 608 milyar 841 milyar TL’ye çıkarken, taşıt kredileri 53 milyar 551 milyon TL’ye geriledi.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Bu hafta bankalarca sunulan konut kredilerine bakıldığında en ucuz oranlar şöyle:

1-Ziraat Bankası: %2,69

2-Kuveyt Türk: %2,77 (Kâr payı oranı)

3-Halkbank: %2,79

4-Vakıfbank: %2,79

5-Vakıf katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

1,5 MİLYON TL KREDİ/8 YIL VADE

En düşük oran dikkate alınarak, konutta 96 ay vadede 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,69

-Kredi Vadesi: 96 ay

-Aylık ödeme: 43 bin 774 TL

-Toplam ödeme: 4 milyon 202 bin 288 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

Bu hafta bankalarca sunulan taşıt kredilerine bakıldığında 2 yıl vadede en ucuz oranlar şöyle:

1-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

2-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

3-Akbank: %3,19

4-Garanti BBVA: %3,29

5-TEB: %3,49

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak, taşıtta 24 ay vadede 250 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 280 bin TL

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Finansman Oranı: %2,98

-Aylık taksit: 16 bin 186 TL

-Toplam geri ödeme: 389 bin 898 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bu hafta bankalarca sunulan ihtiyaç kredilerine bakıldığında en ucuz oranlar şöyle:

1-TEB: %3,39

2-Alternatif Bank: %3,39

3-INB Bank: %3,59

4-QNB: %3,59

5-Getir Finans: %3,65

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak, ihtiyaç kredisinde 12 ay vadede 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Oranı: %3,39

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Aylık ödeme: 10 bin 908 TL

-Toplam ödeme: 131 bin 475 TL