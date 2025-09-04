Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muğla'da 1 konuta, Kilis'te 4,5 ev! İşte en pahalı ve en ucuz 10 şehir 

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de genelinde ortalama konut metrekare fiyatı Ağustos 2025’te 34 bin 405 TL olarak gerçekleşti. Muğla 73 bin 217 TL ile zirvede yer alırken, Kilis 15 bin 998 TL ile en ucuz şehir oldu. Ağustos 2025 verileri, Muğla’da aynı paraya 1 konut alınırken, Kilis’te 4,5 ev alınabildiğini ortaya koydu. İşte güncel verilerle Türkiye’nin en pahalı ve ucuz şehirleri… 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut fiyatlarında yükseliş devam ederken, Türkiye’nin bölgeleri ve iller arasındaki farklılık da dikkat çekiyor. Endeksa tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 34 bin 405 TL olarak gerçekleşti. Buna karşılık en pahalı ilk 5 şehirde fiyatlar yaklaşık olarak 45 bin TL -73 bin TL arasında gerçekleşiyor. En ucuz 5 şehirde ise fiyat aralığı yaklaşık 16 bin TL-19 bin TL arasında konumlanıyor.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde metrekare fiyatı en yüksek şehirler güncel rakamlara göre şöyle gerçekleşti:

1-Muğla: 73 bin 217 TL
2-İstanbul: 52 bin 597 TL    
3-Aydın: 47 bin 045 TL    
4-Çanakkale: 45 bin 972 TL    
5-İzmir: 45 bin 429 TL    
6-Antalya: 44 bin 618 TL    
7-Balıkesir: 41 bin 856 TL    
8-Bartın: 36 bin 371 TL    
9-Edirne: 36 bin 028 TL    
10-Kocaeli: 33 bin 806 TL

EN UCUZ ŞEHİRLER

Yine geçen ayki veriler dikkate alındığında, metrekare fiyatı en düşük şehirler ise şunlar oldu:

1-Kilis: 15 bin 998 TL    
2-Hâkkari: 18 bin 029 TL    
3-Ağrı: 18 bin 567 TL    
4-Mardin: 18 bin 933 TL    
5-Kırıkkale: 19 bin 077 TL    
6-Osmaniye: 19 bin 142 TL    
7-Malatya: 19 bin 153 TL    
8-Kayseri: 19 bin 475 TL    
9-Adıyaman: 20 bin 027 TL    
10-Şanlıurfa: 20 bin 068 TL

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

-Muğla, yıllardır 3 büyükşehirden de daha pahalı olma özelliğini koruyarak, zirvede yer almaya devam ediyor.  
-Bir zamanlar Suriyeli göçmenlerin en çok akın ettiği sınır illerinden olan Kilis ise, söz konusu ülkede siyasi karışıklığın azalmasıyla birlikte en ucuz il olarak kendini gösteriyor. 
-Muğla’da aynı paraya 1 konut alınırken, Kilis’te 4,5 ev alınabiliyor.
-Bir Türkiye klasiği olan Marmara Bölgesi ve Ege sahillerindeki iller, yine en pahalı şehirler arasında…

Kaynak: Türkiye Gazetesi

