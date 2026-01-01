2025’te ticaret savaşları, korumacı politikalar, jeopolitik riskler, dolar endeksinde düşüş ve FED’in yeniden faiz indirimlerine başlaması özellikle kıymetli metal fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Ons altın geçen yıl yaklaşık %65 primle son 46 yılın en yüksek primine ulaştı. Gümüş de %148 primle en fazla yükselen kıymetli metal olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda 2025, özellikle “kıymetli metal” sınıfında yer alan emtialar için yüksek primlerin gerçekleştiği bir yıl olarak geride kaldı. Altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşan kıymetli metal grubunda geçen yılki getiriler 3 haneli boyutlara ulaştı. Dünyanın piyasa değer en yüksek varlığı olan altın ise, 1979 yılından bu yana en hızlı yükselişe 2025 yılında imza attı.

ÖNCE ABD TARİFELERİ

2025’te ABD’de ikinci Donald Trump döneminin başlamasıyla birlikte küresel piyasalar, nisan ayında açıklanan yüksek tarifelerle sarsıldı. ABD tarafından Çin başta olmak üzere bütün ticaret ortaklarına getirilen ve ilk başlarda %100’ü aşan ek gümrük tarifeleri, küresel ticarette dengeleri değiştirerek, emtia gurubunda sert fiyatlamaları beraberinde getirdi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Geçen yıl ticaret savaşlarına, dolar endeksindeki (DXY) düşüş eşlik etti. Dolar endeksi geçen yıl %-9,40 gibi yüksek oranda değer kaybı ile 98,28 seviyesinden kapanış yaptı. Dolardaki bu zayıflık, dolarla fiyatlanan altın başta olmak üzere değerli metal grubunu elde tutmanın maliyetini azalttı. Böylece kıymetli metallerde yükseliş yönlü hareketlilik destek buldu.

FED, İNDİRİMLERE BAŞLADI

ABD Merkez Bankası da geçen yılın ikinci yarısında, istihdam piyasasından gelen zayıf sinyallerle yeniden faiz indirimlerine başladı. Ülkede politika faizinin %4,5’ten %3,75’e gerilemesi ve 2026 yılı için 2 faiz indirimi beklentisi, kıymetli metalleri destekleyen bir başka önemli unsur olarak öne çıktı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş, geçen yıl da devam etti. 2025’in son çeyreğinde ABD öncülüğünde ateşkes için diplomatik çabalar yeniden arttı. 2026 yılında dikkatler muhtemel bir ateşkes anlaşmasına odaklandı.

Ancak bu savaş sırasında Rusya’nın küresel varlıklarının dondurulması, son 3 yıldır diğer ülkeleri altın alımına yönlendirdi. Geçen yıl da merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam etmesi, sarı metali rekor seviyelere taşıdı.

EMTİA TALEBİ VE KORUMACILIK

Geçen yıl hızla ivme kazanan yapay zekâ başta olmak üzere güneş panelleri ve elektrikli araç sektörlerinin emtia talebi ise özellikle gümüş fiyatları üzerinde etkili oldu.

Gümüş önce ABD tarafından stratejik emtia olarak ilan edildi. Ardından gümüşte dünyanın en büyük üretici ve tüketicilerinden olan Çin, 2026 yılında gümüş ihracatına kısıtlama kararı aldı. Bu gelişmeler gri metali destekledi.

ARALIKTA SERT HAREKETLER

Kıymetli metallerde en sert hareketler ise aralık ayında yaşandı.

-2025 yılına 2.625 dolardan başlayan ons altın, aralık ayında 4.550 dolarla rekor kırdı.

-2024 yılını 28,90 dolardan tamamlayan gümüş ise 2025’in aralık ayında 84 dolar ile zirve yaptı.

Yılın son işlem günlerinde volatilite yüksek seyretti. Rekor seviyelerden hızlı kâr satışları gelse de kıymetli metaller 2025’i yüksek getiri ile tamamladı.

2025 YILINDA PERFORMANSLAR

Geçen yıl kıymetli metallerin son kapanış fiyatları ve getiriler ise şöyle gerçekleşti:

-Altın (XAUUSD): 4.322 dolar (%64,72)

-Gümüş (XAGUSD): 71,64 dolar (%147,89)

-Platin (XPTUSD): 2.026 dolar (%126,12)

-Paladyum (XPDUSD): 1.634 dolar (%80,94)

Ons altında bu yıl gerçekleşen prim, 1979 yılından bu yana son 46 yılın da en yüksek getirisi olarak kayıtlara geçti.

