Altın rekor üstüne rekor kırdı! ABD'de hazine rezervleri 1 trilyon doları aştı

ABD Hazine Bakanlığı'nın altın rezervlerinin değeri, altının yeni bir rekor kırmasıyla Pazartesi günü 1 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatları Pazartesi günü ons başına 3.831,33 doların üzerine çıkarak yıl başından bu yana yüzde 45 yükseldi ve dünyanın en büyük altın stoku bu yeni eşiğe ulaştı.

ALTININ YÜKSELMESİ NEYE İŞARET?

Bloomberg’in aktardığına göre, söz konusu rezervlerin resmi değeri hala yalnızca 11 milyar doların biraz üzerinde. Bunun nedeni, Kongre’nin 1973’te belirlediği ons başına 42,22 dolarlık yasal değerle hesaplanıyor olması.

Altın fiyatlarındaki yükseliş; jeopolitik riskler, küresel ekonomiyle ilgili endişeler, merkez bankalarının artan altın talebi ve Fed’in faiz indirim döngüsü tarafından destekleniyor.

ABD'DE REZERVLER FIRLADI

ABD Başkanı Trump’ın baskısıyla Fed, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan indirdi. Ekim ve Aralık ayındaki toplantılarda da yeni indirimler bekleniyor.

Zayıf enflasyon verileri, artan işsizlik oranları ve Trump’ın baskısı Fed’i faizleri düşürmeye zorladı.

Hazine verilerine göre, ABD’nin altın rezervi yaklaşık 261,5 milyon ons.

Çoğu ülkenin aksine, altın doğrudan ABD hükümetine ait. Fed yalnızca Hazine’nin altın stoku kadar altın sertifikası tutuyor ve karşılığında hükümete nakit sağlıyor.