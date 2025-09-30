Bakü, Türk dünyasının inovasyon merkezi oluyor: Petrol gelirinden teknoloji üssüne

ÖMER TEMÜR / BAKÜ - Geleceğin petrolü hiç kuşkusuz veri… Yapay zekâ ile anlamlandırılan veriler gelecekte dünyada kimin söz sahibi olacağını da belirleyecek. Bunu fark eden petrol ve doğalgaz zengini ülkeler dünyanın sınırlı olan enerji kaynaklarından elde ettikleri geliri geleceğin sınırsız kaynağı ‘veri’ye yatırıyor. Özellikle Suudi Arabistan ile BAE bu alanda öncülük ederken son yıllarda Azerbaycan da bu alandaki atılımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Bakü, Türk Cumhuriyetlerinin inovasyon merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Pasha Holding’in organizasyonunda, Trendyol’un desteğiyle Bakü Konferans Merkezinde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi bu gerçeği bir defa daha gözler önüne serdi.

5 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Bu yıl beşincisi düzenlenen zirve Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan başta olmak üzere 5 binden fazla katılımcı, 150 konuşmacı ve 100’den fazla girişime ev sahipliği yapıyor. Pixar Kurucu Ortağı ve eski Pixar Animation Studios Başkanı Ed Catmull, Yapay Zekâ Fütüristi ve OpenAI eski Pazarlama Direktörü Zack Kass, Netflix Kurucu Ortağı ve ilk CEO’su Marc Randolph’un da katıldığı zirvede Türk girişimler de yatırımcılarla buluştu.

Zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, petrol ve gaz dışı yatırımlara ağırlık verdiklerini belirterek, “2021 ile 2024 yıllarında petrol dışı sektör, yıllık ortalama yüzde 6,7 büyüyerek ulusal ekonomideki payını artırdı. Sadece son altı yıl içinde petrol dışı ihracat neredeyse iki katına çıktı. Aynı şekilde son 20 yılda petrol ve gaz dışı sektörlere 210 milyar dolar yatırım yapıldı” dedi.

Cabbarov, şöyle devam etti:

Bildiğiniz gibi, yapay zekâ ve hızla gelişen yeni teknolojiler, yaşam biçimimizi, çalışma şekillerimizi ve öğrenme yöntemlerimizi derinden yeniden şekillendiriyor. Eğer bu teknolojileri sadece kullanmakla yetinir, yeni keşifler ve buluşlara katkıda bulunmazsak, küresel trendlerin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya oluruz. Başkalarının elde ettiklerini yalnızca izlemeye tahammül edemeyiz; ön saflarda yer almalıyız. Süper bilgisayarımız, Azerbaycan’ın inovasyon ekosisteminin temel taşlarından biri olacak. Muazzam hesaplama gücüyle, büyük verilerin ve karmaşık analizlerin hızla işlenmesini sağlayarak ekonomik dijitalleşme, otomasyon ve akıllı üretim sistemlerinde yeni ufuklar açacak.

DEV BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜ

Pasha Holding CEO’su Celal Gasimov da son beş yılda InMerge’in küçük bir kurumsal buluşmadan bölgedeki diğer ülkelerden politika yapıcıları, yatırımcıları, şirketleri, startupları ve ekosistem aktörlerini bir araya getiren büyük bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi. Gasimov, “Dünya her zamankinden daha hızlı değişirken, öğrenme odaklı bir zihniyet geliştirmek, meraklı kalmak ve fikirleri eyleme dönüştürmek hayati önem taşıyor” ifadesini kullandı.