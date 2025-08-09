Paşinyan’dan sürpriz çıkış: Azerbaycan’la toprak takası olabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile bazı bölgelerin karşılıklı olarak toprak takası yapılabileceğini açıkladı.

Beyaz Saray’da imzalanan Kafkasya Barış Mutabakatı, 35 yıllık çatışmaya son verirken, iki ülke arasında sınırların belirlenmesi, yolların açılması ve altyapı projelerinin başlatılmasını öngörüyor.

35 YIL SONRA BARIŞ MASASI

Beyaz Saray’da düzenlenen üçlü görüşmede Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kapıda karşıladı.

İmza töreninde konuşan Trump, “İkinizin arasında harika bir ilişki olacak. Olmazsa beni ara, ben düzeltirim” dedi. Ayrıca savunma alanında Azerbaycan’a uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

PAŞİNYAN: KARŞILIKLI İADE OLMALI

Paşinyan, imza öncesi yaptığı açıklamada, “Bize ait olup Azerbaycan’ın kontrolünde olan yerler var; onlara ait olup bizim kontrolümüzde olan yerler var. Sınırlandırma süreci devam etmeli. Azerbaycan’a ait olan topraklarımız varsa iade etmeliyiz; bize ait olanları da onlar iade etmeli” dedi. Syunik’in ise Ermenistan toprağı olarak kalacağını ve kiralanmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Barış anlaşması, karşılıklı yol açılışları, demiryolu bağlantıları, enerji hatları ve internet altyapısının hayata geçirilmesini içeriyor. Paşinyan, anlaşma sayesinde Ermenistan’ın 30 yıl sonra Rusya, İran, Orta Asya ve Çin ile yeniden demiryolu bağlantısına kavuşacağını hatırlattı.

Paşinyan, sürecin ABD’nin “Crossroads of the World” projesine yatırım isteği etrafında şekillendiğini, Trump’ın da bu sürece doğrudan destek verdiğini söyledi. Anlaşmanın hem Ermenistan hem Azerbaycan için büyük transit geliri ve yeni uluslararası iş birliği fırsatla oluşturması bekleniyor.

TRUMP: DÜNYANIN ATEŞİNİ SÖNDÜRDÜM

Trump, anlaşma sonrası, “Ermenistan ve Azerbaycan savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi. Ticarete geri dönüyorlar, birbirlerinin egemenliklerine saygı duyacaklar. Bütün dünya alevler içindeydi ama ben geldim ve 6 ay içinde bunu söndürdüm” ifadelerini kullandı.