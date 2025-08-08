Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz Saray'da üçlü zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan'ı kabul ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı-AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-AFP

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi. İki lider de Trump tarafından kapıda karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi.

Trump iki lideri de kapıda karşıladı. 

PAŞİNYAN VE ALİYEV BEYAZ SARAY'DA 

Nikol Paşinyan, ve İlham Aliyev peş peşe Beyaz Saray'a giriş yaptı. 

Ayrıntılar geliyor....

Kaynak: İhlas Haber Ajansı-AFP

