Beyaz Saray'da üçlü zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan'ı kabul ediyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi. İki lider de Trump tarafından kapıda karşılandı.
Trump iki lideri de kapıda karşıladı.
PAŞİNYAN VE ALİYEV BEYAZ SARAY'DA
Nikol Paşinyan, ve İlham Aliyev peş peşe Beyaz Saray'a giriş yaptı.
Ayrıntılar geliyor....
