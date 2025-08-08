Beyaz Saray'da üçlü zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan'ı kabul ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi.

Trump iki lideri de kapıda karşıladı.

PAŞİNYAN VE ALİYEV BEYAZ SARAY'DA

Nikol Paşinyan, ve İlham Aliyev peş peşe Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Ayrıntılar geliyor....