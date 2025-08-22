Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Mimar Sinan'ın Fatih'teki yadigarı perişan halde

İstanbul'un tarihi açıdan en zengin ilçelerinden olan Fatih'te Mimar Sinan yapısı Gazi Ahmed Paşa Camii'nin çeşmesi tanınma halde. Tarihi yapıyı ziyarete giden bir sosyal medya kullanıcısı durumu fark ederek paylaştı.

Fatih Topkapı’da yer alan Gazi Ahmed Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapan ve aynı zamanda padişahın kız kardeşi Fatma Sultan’ın eşi olan "Kara" lakaplı Gazi Ahmed Paşa tarafından yaptırıldı. 

Dönemin baş mimarı Mimar Sinan tarafından yapılan eser, zarafeti ve ihtişamı bir arada yansıtmasıyla dikkat çekiyor. 

Caminin vakfiyesine göre, cami, sıbyan mektebi, on altı oda ve bir dershaneli medrese, on altı odalı zaviye, çeşitli müştemilatı ile bir aşhane-imarete tahsis olduğu, ancak günümüzde sadece cami, medrese, türbe ile sıbyan mektebinin olduğu biliniyor. 

ÇEŞMESİ PERİŞAN HALDE

Caminin dış avlusunun 50 m yanında Gazi Ahmed Paşa Türbesi yer alır. Türbenin içinde kendisi ve sevdiği eşi Fatma Sultan vardır.

Caminin hemen yanında da çeşmesi yer alıyordu. Ancak çeşme bakımsızlıktan tanınmaz hale geldi.

Çeşmenin musluğu ve diğer parçaları sökülerek caminin duvarına dönüştü. Çeşmeden kalan izler de sarmaşıklar tarafından kapandı. 

Mimar Sinan yapısı bir çeşmenin bu halini gören Kader Ali Çayır adlı içerik üreticisi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dikkat çekti.

Kaynak: HABER MERKEZİ

