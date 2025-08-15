Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarihi alanları gezdiler! 16 ülkeden arkeologlar kültürel mirası keşfetti

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) davetiyle Türkiye’ye gelerek Troya, Efes, Teos, Zeugma, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi tarihî alanları ziyaret eden arkeologların katıldığı “Türk Arkeolojisi Yaz Okulu” programı, İstanbul gezisiyle sona erdi.

MURAT ÖZTEKİN - Program çerçevesinde 16 ülkeden gelen sanat tarihçileri ve arkeologlardan oluşan 20 kişi, binlerce yıllık tarihî ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Davetliler, program çerçevesinde, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gibi yapıları ziyaret etti. Katılımcılar programın öğretici olduğunu söyledi.

