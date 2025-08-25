Marmara Adası'nda yangın! Ekipler bölgede
Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan ve Balıkesir'e bağlı olan Marmara Adası, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'e bağlı olan ve Marmara Denizi'nde bulunan "Marmara Adası"nda otluk alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
İLK MÜDAHALE VATANDAŞTAN
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, itfaiye ekipleri de alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Yangının yayılma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
EKİPLER DESTEĞE GİDİYOR
Öte yandan Erdek Narlı iskelesinden itfaiye ekipleri Marmara Adası'na feribot aracılığı ile desteğe gidiyor.
