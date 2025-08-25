Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Marmara Adası'nda yangın! Ekipler bölgede

Marmara Adası'nda yangın! Ekipler bölgede

Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan ve Balıkesir'e bağlı olan Marmara Adası, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'e bağlı olan ve Marmara Denizi'nde bulunan "Marmara Adası"nda otluk alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Marmara Adası'nda yangın! Ekipler bölgede - 1. Resim

İLK MÜDAHALE VATANDAŞTAN

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, itfaiye ekipleri de alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının yayılma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Marmara Adası'nda yangın! Ekipler bölgede - 2. Resim

EKİPLER DESTEĞE GİDİYOR

Öte yandan Erdek Narlı iskelesinden itfaiye ekipleri Marmara Adası'na feribot aracılığı ile desteğe gidiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

