İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın alarmı!

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızla müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, 23.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Hızla büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ormana yayılmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.