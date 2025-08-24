İstanbul'da orman yangını! Ekipler seferber edildi

Türkiye, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

SARIYER'DE ORMAN YANGINI

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.