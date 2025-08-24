Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da orman yangını! Ekipler seferber edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler seferber edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye, son 3 aydır dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla sınanıyor. Bir yangın da İstanbul Sarıyer'de baş gösterdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Türkiye, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

SARIYER'DE ORMAN YANGINI

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

İstanbul'da orman yangını! Ekipler seferber edildi - 1. Resim

 

