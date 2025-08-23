Denizli Pamukkale'de orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli-Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 11 helikopter havadan müdahalelerde bulunurken karadan ise 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel tarafından müdahale ediliyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.

Devam eden yangınla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada;

"23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir.

Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.