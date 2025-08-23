Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Denizli Pamukkale'de orman yangını

Denizli Pamukkale'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli Pamukkale&#039;de orman yangını
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli-Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 11 helikopter havadan müdahalelerde bulunurken karadan ise 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel tarafından müdahale ediliyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli Pamukkale'de orman yangını - 1. Resim

Devam eden yangınla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada;

"23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir.

Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin konuştuğu Leyla Aydemir cinayetinde yıllar sonra flaş gelişme! "İlk gün canlı bulundu"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafikte yol kesip havaya ateş açanlar yandı! Bakan Tunç yeni düzenlemeyi duyurdu: Hapis cezaları geliyor - GündemTrafikte yol kesip havaya ateş açanlar yandı!Sıcaktan kavruluyorlar! Bir kentimizde termometreler 55 dereceyi gördü - GündemBir kentimizde termometreler 55 dereceyi gördüHer yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı! Gelibolu'da şoke eden görüntü - GündemHer yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı!Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kıtlık tepkisi: Soykırımcı politikalar... - GündemDışişleri'nden Gazze'de kıtlık tepkisi!43 ilin kesiştiği yerde trafik felç! 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Gündem43 ilin kesiştiği yerde trafik felç!Papa'nın ayak sesleri... Vatikan'dan gelen bir grup İznik Gölü'nde ayin yaptı - GündemVatikan'dan gelen bir grup dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...