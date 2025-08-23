Çanakkale'den sevindiren haber! Yangın büyük ölçüde kontrol altında

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında çıkmış ve alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, yangına havanın kararmasıyla karadan yoğun bir şekilde müdahaleye devam edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre saat 00.30 sıralarında yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yangına dair yaptığı açıklamada "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.