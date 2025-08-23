Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'den sevindiren haber! Yangın büyük ölçüde kontrol altında

Çanakkale'den sevindiren haber! Yangın büyük ölçüde kontrol altında

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son resmi açıklamaya göre yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında çıkmış ve alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Çanakkale'den sevindiren haber! Yangın büyük ölçüde kontrol altında - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, yangına havanın kararmasıyla karadan yoğun bir şekilde müdahaleye devam edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre saat 00.30 sıralarında yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çanakkale'den sevindiren haber! Yangın büyük ölçüde kontrol altında - 2. Resim

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yangına dair yaptığı açıklamada "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

