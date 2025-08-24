Azerbaycan'da korkutan yangın: Sederek ticaret merkezi alevlere teslim oldu
Bakü’de AVM faciası! Sederek alışveriş merkezinin deposunda gece yarısı çıkan büyük yangın paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı, bölge güvenlik çemberine alındı. Şiddetli rüzgâr söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, ekipler alevleri kontrol altına almak için seferber oldu
Azerbaycan’ın başkenti Baküde bulunan Sederek alışveriş merkezinin deposunda gece saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, polis ekipleri olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve vatandaşların yaklaşmasını engelledi.
RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgâr nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının güçleştiği belirtildi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen alevlerin alışveriş merkezinin depo kısmında hızla yayıldığı bildirildi.
Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı.
HASAR BÜYÜK, CAN KAYBI YOK
Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ancak, alışveriş merkezinin depo bölümünde büyük maddi hasar oluştuğu açıklandı.