25 ülkeden 600 sanatçı buluştu! Renkli festival sona erdi

25 ülkeden 600 sanatçı buluştu! Renkli festival sona erdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 ülkeden 600 sanatçı buluştu! Renkli festival sona erdi
Kültür - Sanat Haberleri

Çok sesli vokal müziğin öne çıktığı ve 25 ülkeden 600 müzisyenin yer aldığı DenizBank VoiceUp A Cappella Festival sona erdi. Festival çerçevesinde Avi Kaplan, 22 Ağustos akşamı sahne aldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Duygu Soylu, Evrencan Gündüz, Chromas, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu ve atölye katılımcısı koristlerin de eşlik ettiği Lütfi Kırdar’daki konserde seyirci, zamandan soyutlanmış bir evrene davet edildi.

Festivalde son olarak ise dün akşam “Kiss & Goodbye” konseri gerçekleşti. Koro şefi Başak Doğan’ın kurucusu olduğu Vokal Akademi’nin 120 kişilik gönüllü ekibiyle hayata geçirdiği festivalde yüzlerce müzisyen bir araya geldi.

