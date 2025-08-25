Haftanın kitapları | Kelimelerin ötesine davet

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Akademik çalışmalarının yanı sıra engellilik, iletişim ve zaman yönetimi gibi konularda kaleme aldığı kitaplarla tanınan Dr. Mustafa Öztürk’ten yeni eser... “Susmayı Tercih Ediyorum: Çünkü Anlamak Konuşmaktan Daha Zor” adlı eser, Eğitim Yayınevi tarafından okura sunuldu.

Kitap, ferdin iç dünyasında var olan sessizliğin anlamını sorgularken, sözel olmayan iletişimin gücünü ve iletişimde anlama çabasının karmaşıklığını akademik bir perspektifle ele alıyor.

Yer yer şiirsel bir dille, yer yer düşünsel bir yaklaşımla kaleme alınan bu çalışma, insanın en incelikli yanlarını keşfederken, suskunluğun yalnızlık değil, dikkat ve empati gerektiren bir anlatım şekli olduğunu vurguluyor.

Dr. Öztürk, iletişim sahasına akademik bir katkı sunduğu eserinde okuyucusunu kelimelerin ötesindeki dünyaya davet ederek anlamanın ve anlaşılmanın zorluklarına ışık tutuyor.

150 SENE ÖNCEKİ 'RUS ÇIKARMASI'

Osmanlı-Rus ilişkilerinin geçici bir barış havasına girdiği 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması sonrasında, Ruslar İstanbul’a âdeta akın etmeye başlar. Romanov hanedanından Prens Konstantin Nikolayeviç de İstanbul’a gelir.

Prens, yanında meşhur ressam Ayvazovsky ve Rus şarkiyatçı Berezin’le Türk topraklarında 46 gün geçirir. Bu süre içerisinde 3 defa Beylerbeyi Sarayı’nda Sultan Abdülmecid’le görüşür, şehrin tarihî mekânlarını gezer.

Prof. Dr. Fatih Ünal ile Doç. Dr. Mesut Karakulak’ın hazırladıkları “İstanbul’da İlk Ruslar” adlı eser ise bu seyahatin notlarından daha fazlasını ihtiva ediyor.

Timaş Yayınları etiketiyle okurla buluşan eser, gezinin rotasını, günün şartları ve her iki ülkenin siyasi panoramasını okura sunuyor.

YÜZLERCE SORUYLA PSİKOLOJİK GERÇEKLER

Jana Louise Smit’in “Herkesin Bilmesi Gereken 500’den Fazla Psikolojik Gerçek” eseri, yüzlerce psikolojik realiteyi mizahi bir şekilde ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan eserde enteresan sorulara, sıra dışı bakış açısıyla cevap aranıyor.

“Gece uyurken bir anda kafanızın içinde çalan ve bitmek bilmeyen şarkıdan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz?”, “Gerçek psikopatları nasıl ayırt edebilirsiniz?”, “Şirketler sizi daha fazla harcamak için nasıl manipüle eder?”, “Küçük boy, orta boy ve büyük boy içecek tuzağını hiç duydunuz mu?” ve “İnsanlar neden genelde uçurum gördüklerinde kenarına gitme ihtiyacı duyar?” gibi sualler bunlar arasında yer alıyor.