Yönetmenlerden açıklama: Türk Film Arşivi için endişeliyiz

Yönetmenlerden açıklama: Türk Film Arşivi için endişeliyiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yönetmenlerden açıklama: Türk Film Arşivi için endişeliyiz
Kültür - Sanat Haberleri

Bazı yönetmeler, Türk sinemasının hafızası mahiyetindeki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı Türk Film Arşivi’ne dair “endişe açıklaması” paylaştı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Film Yönetmenleri Derneği tarafından yapılan açıklamada içerisinde 10 bin film bulunan Bomonti’deki “arşivin yok olma tehlikesi bulunduğu” iddia edildi.

Açıklamada, “Son beş yılda Türk Film Arşivi sahipsiz kalmıştır. Bu durum yalnızca bir arşivin değil, Türk sinema tarihinin ve kültürel belleğimizin yok olma tehlikesine işaret etmektedir. Film arşivinin kaybı orman yangınında yok olan ağaçlar gibi geri dönüşsüz olacaktır. Arşivin bugünü ve geleceği hakkında kamuoyuna açık ve şeffaf bir açıklama yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Üniversiteden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

