Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti

'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Vikings” dizisiyle tanınan İrlandalı aktör Moe Dunford, yeni filmi “Loya”da Türk oyuncu Cansu Tosun ile başrolü paylaşacak. Çekimler, eşsiz doğasıyla dikkat çeken Artvin’de yapılacak.

Eylül ayında Artvin ve Rize, uluslararası bir projeye sahne olacak. Cansu Tosun, oyunculuğuyla Avrupa’da adından söz ettirecek.

'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti - 1. Resim

Tosun, Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı “Loya” filminde, “Vikings” dizisindeki Aethelwulf rolüyle tanınan İrlandalı aktör Moe Dunford ile başrolü paylaşacak.

'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti - 2. Resim

"22 EYLÜL'DE ARTVİN'DE ÇEKİMLERE BAŞLANIYOR"

Film, senarist ve yönetmen Sibel Güvenç imzasını taşıyor ve 22 Eylül’de Artvin’de çekimlere başlanacak.

'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti - 3. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cansu Tosun filmde ‘Havva’, Moe Dunford ise ‘Richard’ karakterini canlandıracak. Yapım, hem İngilizce hem de Türkçe olarak çekilecek.

'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Köpek kolunu parçalamıştı! Küçük çocuğun sağ kolu felç kaldı... Aile adalet arıyorBorsa İstanbul'dan 13 ay sonra yeni rekor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar restoran bastı... Yetmedi para istedi, ekipler harekete geçti! Gözaltına alındı - MagazinMekan bastı o da yetmedi haraç istediÜnlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu… - MagazinÜnlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu…Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı - MagazinDevrilen ağacın altında kalmıştı! Son durumu belli olduInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı - MagazinInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi - Magazin'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Dikkat çeken açıklamaKuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu - MagazinKuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi...
Sonraki Haber Yükleniyor...