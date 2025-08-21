'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti

Eylül ayında Artvin ve Rize, uluslararası bir projeye sahne olacak. Cansu Tosun, oyunculuğuyla Avrupa’da adından söz ettirecek.

Tosun, Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı “Loya” filminde, “Vikings” dizisindeki Aethelwulf rolüyle tanınan İrlandalı aktör Moe Dunford ile başrolü paylaşacak.

"22 EYLÜL'DE ARTVİN'DE ÇEKİMLERE BAŞLANIYOR"

Film, senarist ve yönetmen Sibel Güvenç imzasını taşıyor ve 22 Eylül’de Artvin’de çekimlere başlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cansu Tosun filmde ‘Havva’, Moe Dunford ise ‘Richard’ karakterini canlandıracak. Yapım, hem İngilizce hem de Türkçe olarak çekilecek.