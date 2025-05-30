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Oyuncu Cansu Tosun'un dedesi mezun oldu: Gururun böylesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Cansu Tosun&#039;un dedesi mezun oldu: Gururun böylesi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile evkli olan Cansu Tosun'un dedesi Şevket Tepe (77), Akdeniz Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan ve bir sosyal sorumluluk projesi olan Tazelenme Üniversitesi'nden mezun oldu.

Son olarak 'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan Cansu Tosun'un dedesi Şevket Tepe, Akdeniz Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan ve bir sosyal sorumluluk projesi olan Tazelenme Üniversitesi'nden mezun oldu.

Ünlü oyuncu, mezuniyet sonrası mutluluğunu; "Gururun böylesi" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Cansu Tosun'un dedesi mezun oldu: Gururun böylesi - 1. Resim

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Tazelenme Üniversitesi bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje, Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasından elde edilen verilere dayanarak yapılandırılmıştır. GeroAtlas araştırması, başarılı ve sağlıklı yaşlanan insanların sayısını artırmak için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla yürütülmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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