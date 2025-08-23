Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binadan alttan ısıtmalı sistem çıktı

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binadan alttan ısıtmalı sistem çıktı

Elazığ'ın Salkaya köyünde tesadüfen bulunan Roma dönemi taban mozaiği, kazılarla 1700 yıllık hamamın ortaya çıkarılmasını sağladı. Hamamın "caldarium" bölümündeki sütuncuklar, hypocaust sistemiyle yerden ısıtmayı gösteriyor ve yapı, şehirde gün yüzüne çıkan ilk Roma hamamı olma özelliği taşıyor.

Elazığ'ın Salkaya köyünde bir tarla sahibinin 2023 yılında fidan dikmek için açtığı çukur sırasında tesadüfen bulunan Roma dönemi taban mozaiği, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki diğer muhtemel tarihi yapılar da yer altı görüntüleme radarı (jeoradar) ile incelendi.

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 2. Resim

Kazılarda, Roma dönemine ait yaklaşık bin 700 yıllık hamamın sıcaklık bölümü "caldarium" ortaya çıkarıldı.

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 3. Resim

Hamamda yer alan sütuncuklar, hypocaust adı verilen ve duvar ve yerden ısıtmayı sağlayan Roma dönemi ısıtma sisteminin izlerini taşıyor.

"HYPOCAUST SİSTEMİ"

Bu yapının Elazığ ve bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ilk Roma dönemi hamamı olduğunu belirten arkeolog Emre Çayır, mühendislik ve mimari açıdan Roma'ya has özellikler barındırdığını ve bölgedeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 4. Resim

Kazılarda, sıcak ve nemli olan caldariumun, zeminin altında ve duvarların içindeki kanallarda dolaşan sıcak hava ile ısıtıldığı hamamı gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Çayır şunları söyledi:

"Çalışmalarımız neticesinde mozaik alanın çevresi ve alanın tamamında bir kırsal kent yapısı olduğuna yönelik izlenimlerimiz mevcut. 2025 sezonuna geldiğimizde de yine mozaik alanımızın 70 metre güneyinde bir hamam yapısı keşfettik, onu açığa çıkardık.

Çalışmalarımız Elazığ Müzesi Başkanlığı'nda hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bu güzel değeri, bu kültürel mirası geleceğe aktarmak yönündeki çalışmalarımızla bir fiil sürmektedir. Hamamın sıcaklık (caldarium), bölümündeyiz.

Burası ana yıkanma birimlerinden bir tanesi. Bizim bu sırası şekilde gördüğümüz sütuncuklar, hypocaust sistemini (duvardan ısıtma sistemi) oluşturuyor. Hamamın en temel özelliklerinden bir tanesi ve Roma'ya özgü bir durum olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 5. Resim

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 6. Resim

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 7. Resim

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 8. Resim

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 9. Resim

Tarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binada alttan ısıtmalı sistem çıktı - 10. Resim

