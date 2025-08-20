Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Efes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteği

- Güncelleme:
Efes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteği
Kültür - Sanat Haberleri

İzmir’deki Efes antik şehrinin sembol yapılarından biri olan Yamaçevler’in mutfak ve avlu alanları restorasyona giriyor.

MURAT ÖZTEKİN - Efes’in kalbinde yer alan Yamaçevler’deki Roma devrine ait duvar resimlerinin koruma altına alınması için kapsamlı adımlar atılacak.

Yamaçevler’de avlu bölümünde 4 kişilik uzman ekip tarafından 12 hafta, mutfak bölümünde ise 2 kişilik ekiple 6 hafta devam edecek çalışmalar yürütülecek. İlk olarak, resimlerin ve altındaki sıva katmanları sağlamlaştırılacak.

Cengiz Holding desteğiyle yapılacak bütün bu süreç, bilimsel analizler ve detaylı belgelemeyle gerçekleştirilecek.

Tarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacak
