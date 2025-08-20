Efes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteği

MURAT ÖZTEKİN - Efes’in kalbinde yer alan Yamaçevler’deki Roma devrine ait duvar resimlerinin koruma altına alınması için kapsamlı adımlar atılacak.

Yamaçevler’de avlu bölümünde 4 kişilik uzman ekip tarafından 12 hafta, mutfak bölümünde ise 2 kişilik ekiple 6 hafta devam edecek çalışmalar yürütülecek. İlk olarak, resimlerin ve altındaki sıva katmanları sağlamlaştırılacak.

Cengiz Holding desteğiyle yapılacak bütün bu süreç, bilimsel analizler ve detaylı belgelemeyle gerçekleştirilecek.