Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak

Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muş'ta ince kabuğu ve kendine özgü aromasıyla bilinen cevizde hasat sezonu başladı. Merkeze bağlı köylerde bin ton rekolte beklenirken, üreticiler geleneksel yöntemlerle topladıkları cevizleri kurutarak satışa sunuyor.

Muş’ta merkeze bağlı Üçevler Alaniçi, Ekindüzü, Cevizlidere, Ağıllı İnardi, İlıca, Arı ve Bahçe köylerinde yetiştiricilik yapan yöre sakinleri, geleneksel yöntemlerle ceviz hasat ediyor.

Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak - 1. Resim

KURUTULUP SATIŞA SUNULUYOR

Yamaçlardaki ağaçlardan özenle topladıkları cevizi yeşil kabuklarından ayırarak kurutan yetiştiriciler, elde ettikleri ürünün bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satışa sunuyor.

Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak - 2. Resim

200 MİLYON LİRALIK EKONOMİK KATKI BEKLENİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş'un tarımsal faaliyet açısından önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

Kentte ceviz üretiminin tarımsal faaliyetler açısından önemli yer tuttuğunu dile getiren Gönç, "2024 yılı verilerine baktığımızda 4 bin 700 dönümlük alanda toplamda bin tonluk üretimimiz gerçekleşti. Bu yıl da aynı oranda ürün bekliyoruz. Bu üretimle ilimiz ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sunmayı bekliyoruz" dedi.

Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak - 3. Resim

KİLOSU 200 LİRADAN ALICI BULUYOR

Ağıllı Köyü Muhtarı Kerem Süne de kente en çok Üçevler bölgesindeki köylerde ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığını belirtti.

Ceviz ağaçlarının bir kısmının devlet desteğiyle yetiştirildiğini ifade eden Süne, "Ağaçlarımızın bir kısmı da dedelerimizden, babalarımızdan kalanlar. Köyümüzde herkesin ceviz ağacı var. Ekim ayında hasada başlıyoruz. Burada elde ettiğimiz ürünleri kent merkezinde ya da sipariş üzerine başka illere gönderiyoruz. Kilogramını 200 liradan satışa sunuyoruz. Köyümüzde yaklaşık 5 bin ceviz ağacı var" diye konuştu.

Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak - 4. Resim

AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Mehmet Emin Dinçer de "Bu bölgede hemen hemen her yerde ceviz ağacı var. Civar köylerin hepsinde de ceviz yetişiyor. Benim 100 ceviz ağacım var. Hasada başladık. Gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Cevizin bir kısmını kendimize ayırıyoruz, bir kısmını da satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze'de ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı! 6 maddelik listeyi İbrahim Kalın da imzaladıŞanlıurfa'da 29 öğrenci zehirlendi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı - Ekonomiİnşaat maliyet endeksi ağustosta arttıTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta arttı - EkonomiTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta arttıAltın, gümüş ve Bitcoin’de rekorlar sonrası… İşte dünyanın en değerli 10 varlığı - Ekonomiİşte dünyanın en değerli 10 varlığıHazine haftaya 3 ihale gerçekleştirecek - EkonomiHazine haftaya 3 ihale gerçekleştirecekTesla, Türkiye'de satılan en ucuz otomobiline zam yaptı! İşte Model Y SR'nin yeni fiyatı  - EkonomiTesla bir zam daha yaptı!MÜSİAD'dan asgari ücret zammı için dikkat çeken öneri: Vatandaşın morale ihtiyacı var - EkonomiMÜSİAD'dan asgari ücret zammı önerisi
Sonraki Haber Yükleniyor...