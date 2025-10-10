Hasat zamanı geldi! Kilosu 200 TL’den satılıyor, 200 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak

Muş’ta merkeze bağlı Üçevler Alaniçi, Ekindüzü, Cevizlidere, Ağıllı İnardi, İlıca, Arı ve Bahçe köylerinde yetiştiricilik yapan yöre sakinleri, geleneksel yöntemlerle ceviz hasat ediyor.

KURUTULUP SATIŞA SUNULUYOR

Yamaçlardaki ağaçlardan özenle topladıkları cevizi yeşil kabuklarından ayırarak kurutan yetiştiriciler, elde ettikleri ürünün bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satışa sunuyor.

200 MİLYON LİRALIK EKONOMİK KATKI BEKLENİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş'un tarımsal faaliyet açısından önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

Kentte ceviz üretiminin tarımsal faaliyetler açısından önemli yer tuttuğunu dile getiren Gönç, "2024 yılı verilerine baktığımızda 4 bin 700 dönümlük alanda toplamda bin tonluk üretimimiz gerçekleşti. Bu yıl da aynı oranda ürün bekliyoruz. Bu üretimle ilimiz ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sunmayı bekliyoruz" dedi.

KİLOSU 200 LİRADAN ALICI BULUYOR

Ağıllı Köyü Muhtarı Kerem Süne de kente en çok Üçevler bölgesindeki köylerde ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığını belirtti.

Ceviz ağaçlarının bir kısmının devlet desteğiyle yetiştirildiğini ifade eden Süne, "Ağaçlarımızın bir kısmı da dedelerimizden, babalarımızdan kalanlar. Köyümüzde herkesin ceviz ağacı var. Ekim ayında hasada başlıyoruz. Burada elde ettiğimiz ürünleri kent merkezinde ya da sipariş üzerine başka illere gönderiyoruz. Kilogramını 200 liradan satışa sunuyoruz. Köyümüzde yaklaşık 5 bin ceviz ağacı var" diye konuştu.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Mehmet Emin Dinçer de "Bu bölgede hemen hemen her yerde ceviz ağacı var. Civar köylerin hepsinde de ceviz yetişiyor. Benim 100 ceviz ağacım var. Hasada başladık. Gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Cevizin bir kısmını kendimize ayırıyoruz, bir kısmını da satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.