Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı

Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Osmanlı&#039;nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı
Osmanlı, Batık Gemi, Arkeoloji, Tarih, Eser, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kazısı yapılan 17'inci yüzyılın ilk ve tek Osmanlı batığındaki incelemelerde neredeyse bir müzeyi dolduracak eser çıktı. Gemiye dair bilgi veren Bakan Ersoy, keşfin dünya su altı arkeolojisinin de çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

17'inci yüzyıldan günümüze çatışmalardan, tufanlardan, alevlerden sıyrılarak günümüze gelen Osmanlı batığı Akdeniz'in derinliklerinde ortaya çıktı. 

İçinde çok sayıda eserle bulunan gemi, ilkleriyle arkeoloji tarihine de geçti.

Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal'den yaptığı açıklamada ecdadın izini sadece karada değil, denizlerde de sürdürdüklerini belirtti.

Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı - 2. Resim

PORSELENDEN HUMBARA KADAR YOK YOK

Bakanlığın "Geleceğe Miras Projesi" ile eşsiz mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktardıklarını vurgulayan Ersoy, bu projenin en çarpıcı örneklerinden birinin de Akdeniz'in derinliklerinde yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkan Osmanlı batığı olduğunu ifade etti.

Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı - 3. Resim

Bakan Ersoy, kazıya ilişkin şunları kaydetti:

"Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı'nda son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı.

Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı - 4. Resim

Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığında 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu.

Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı - 5. Resim

DÜNYA TARİHİNE GEÇECEK

Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek.

Osmanlı'nın kayıp gemisi bulundu! Dünya tarihine damga vuracak... Bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı - 6. Resim

Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti. Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rus savaş uçağı Ermenistan’da çite çarptı!Aslıhan Gürbüz ünlü oyuncunun tacize uğradığını duyurdu! Olay detayları açıkladı: Fotoğraflarını çaldı ve...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu eve gelen, kendine geliyor! Sömürge tarihinin en çarpıcı sembolü: Köle Evi - Kültür - SanatBu eve gelen, kendine geliyor! Sömürge tarihinin en çarpıcı sembolü: Köle EviTarlaya ağaç dikerken bulundu! 1700 yıllık tarihi binadan alttan ısıtmalı sistem çıktı - Kültür - Sanat1700 yıllık binadan alttan ısıtmalı sistem çıktıTuristler onu görebilmek için kilometrelerce yol gidiyor! Efes yıldızlarla buluştu, ünlü kütüphane hayran bıraktı - Kültür - SanatÜnlü kütüphane hayran bıraktıHerkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Mimar Sinan'ın Fatih'teki yadigarı perişan halde - Kültür - SanatMimar Sinan'ın yadigarı tanınmaz halde!7 bin yıllık tarihe oksijen tüpleriyle daldılar! Tarihi limanda yeni keşifler karada başladı, denizde devam etti - Kültür - SanatTürkiye'de ilk ve tek! 7 bin yıla oksijen tüpleriyle dalıyorlarNemrut'taki heykeller nano teknolojiyle güçlendiriliyor! Apollon başlığı kalıcı olarak birleşti - Kültür - SanatNemrut'taki heykeller nano teknolojiyle güçlendiriliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...