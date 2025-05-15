Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İhlas Medya Grubu bünyesinde yer alan Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti. Bakan Ersoy, kurumun dijital dönüşüm sürecini yakından inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dijital Varlıklar'ı ziyaret etti.

Bakan Ersoy, ziyaret kapsamında şirketin dijital dönüşüm süreci hakkında bilgi aldı.

BAKAN ERSOY'A DİJİTAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI ANLATILDI

Dijital Varlıklar'ı ziyaret eden Bakan Ersoy'a Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve İhlas Medya Yöneticisi Tuba Gencay eşlik etti. Ersoy'a kurum bünyesinde yer alan markalar ve projeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Bakan Ersoy, Dijital Varlıklar yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.