Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. 90+8'inci dakikada gelen galibiyet, ABD ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na ilk 2 maç sonunda veda eden A Milli Futbol Takımı, D Grubu 3'üncü ve son karşılaşmasını 3-2'lik skorla kazandı. Hem ABD basını hem de Avrupa basını, Türkiye'nin galibiyetine geniş yer ayırdı.

Sporx'te yer alan habere göre; Tğrkiye-ABD maçıan dair yorumlar şöyle:

The New York Times: ABD Erkek Milli Takımı kıran kırana geçen grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi.

New York Post: ABD Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını kapatırken, uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup oldu.

CBS News: ABD Milli Takımı, eleme turları öncesi 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye'ye karşı aldı.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nı 3 puan ve eksi 2 averajla grup sonuncusu olarak tamamladı.

Yahoo Sports: Türkiye, son saniyede ABD'yi şoke etti, 3-2 kazandı.

L'equipe: Belki de bu skor Türkler için, erken veda nedeniyle biraz daha pişmanlık duyarak, onurlu şekilde veda etmenin bir yolu oldu.

The Detroit News: ABD, Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yenildi, eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.

MLS Multiplex: ABD'nin Türkiye yenilgisi, eleme aşaması için net bir uyarı verdi.

ABD karşısında Türkiye'nin galibiyet golünü 90+8'de Kaan Ayhan kaydetti.

USA Today: ABD'nin Dünya Kupası son 32 turundaki rakibi belli oldu! Bosna-Hersek bekliyor.

Los Angeles Times: Mauricio Pochettino’nun Dünya Kupası kadro kumarı, ABD'nin Türkiye yenilgisinde işe yaramadı.

La Gazetta Dello Sport: ABD, 90+8'inci dakikada Türkiye'ye yenildi ancak grubunu lider tamamladı. Şimdi sırada Bosna Hersek var.

Reuters: Türkiye, Los Angeles'taki formalite maçında ABD'yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

RDS: Türkiye, ABD'nin kafasını karıştırdı.

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