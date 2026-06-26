A Milli Takım'ın galibiyeti dünya basınında: Türkiye, ABD'yi şoke etti
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. 90+8'inci dakikada gelen galibiyet, ABD ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.
- Türkiye, D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 skorla geçti. ABD basını ve Avrupa basını, Türkiye'nin galibiyetine geniş yer ayırdı.
- The New York Times, ABD'nin Türkiye'ye son nefeste yenildiğini belirtti.
- New York Post, ABD'nin uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup olduğunu aktardı.
- CBS News, ABD'nin Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldığını duyurdu.
- Yahoo Sports, Türkiye'nin son saniyede ABD'yi 3-2 ile şoke ettiğini yazdı.
- L'equipe, bu skorun Türkiye için onurlu bir veda yolu olabileceğini yorumladı.
- La Gazetta Dello Sport, ABD'nin 90+8. dakikada Türkiye'ye yenilmesine rağmen grubu lider tamamladığını bildirdi.
- Reuters, Türkiye'nin formalite maçında ABD'yi son dakika golüyle 3-2 mağlup ettiğini belirtti.
- RDS, Türkiye'nin ABD'nin kafasını karıştırdığını ifade etti.
2026 FIFA Dünya Kupası'na ilk 2 maç sonunda veda eden A Milli Futbol Takımı, D Grubu 3'üncü ve son karşılaşmasını 3-2'lik skorla kazandı. Hem ABD basını hem de Avrupa basını, Türkiye'nin galibiyetine geniş yer ayırdı.
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Sporx'te yer alan habere göre; Tğrkiye-ABD maçıan dair yorumlar şöyle:
The New York Times: ABD Erkek Milli Takımı kıran kırana geçen grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi.
New York Post: ABD Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını kapatırken, uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup oldu.
CBS News: ABD Milli Takımı, eleme turları öncesi 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye'ye karşı aldı.
Yahoo Sports: Türkiye, son saniyede ABD'yi şoke etti, 3-2 kazandı.
L'equipe: Belki de bu skor Türkler için, erken veda nedeniyle biraz daha pişmanlık duyarak, onurlu şekilde veda etmenin bir yolu oldu.
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The Detroit News: ABD, Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yenildi, eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.
MLS Multiplex: ABD'nin Türkiye yenilgisi, eleme aşaması için net bir uyarı verdi.
USA Today: ABD'nin Dünya Kupası son 32 turundaki rakibi belli oldu! Bosna-Hersek bekliyor.
Los Angeles Times: Mauricio Pochettino’nun Dünya Kupası kadro kumarı, ABD'nin Türkiye yenilgisinde işe yaramadı.
La Gazetta Dello Sport: ABD, 90+8'inci dakikada Türkiye'ye yenildi ancak grubunu lider tamamladı. Şimdi sırada Bosna Hersek var.
Reuters: Türkiye, Los Angeles'taki formalite maçında ABD'yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.
RDS: Türkiye, ABD'nin kafasını karıştırdı.