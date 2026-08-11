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Sağlık

Su damlaları lekeye dönüşmesin! Denizden, havuzdan sonra mutlaka havlu kullanın

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Su damlaları lekeye dönüşmesin! Denizden, havuzdan sonra mutlaka havlu kullanın

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, vücutta güneş lekesi oluşmasını önlemek için deniz veya havuzdan çıktıktan sonra cildin havluyla kurulanması gerektiği uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Akman, “Su damlacıkları, ciltte mercek etkisi oluşturabilir. Bunun yanında çevresel faktörlere ve yansıyan ışınlara da dikkat etmek gerekir” dedi.

Su damlaları lekeye dönüşmesin! Denizden, havuzdan sonra mutlaka havlu kullanın
Başlık ResmiSu damlaları lekeye dönüşmesin! Denizden, havuzdan sonra mutlaka havlu kullanın

Güneşe maruz kalmanın ardından oluşan kızarıklıkların zamanla lekeye dönüşebildiğine dikkati çeken Akman, “Genellikle açık tenli kişilerde daha fazla etkilenme oluyor. Bunun yanında genetik olarak yatkınlığı bulunan kişilerde de cilt, güneşten daha çabuk etkilenebiliyor” diye konuştu.

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Havuzdaki klorun ciltte tahrişe sebep olabileceğini, deniz suyunun da kirlilik durumuna göre cildi etkileyebileceğini anlatan Akman, havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınmasını önerdi.

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