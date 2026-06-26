Peugeot’nın SUV modellerinden biri olan 2008 üçüncü nesline hazırlanıyor. Tamamen elektrikli olarak gelmesi beklenen modelden ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Yeni Peugeot 2008 Peugeot 2008’in üçüncü nesli için hazırlıklar sürerken, sosyal medyada aracın tahmin görselleri dolaşmaya başladı. Model, içten yanmalı motorlara veda ederek tamamen elektrikli olarak gelecek.

Yeni Peugeot 2008 Ünlü tasarımcı Julien Jodry’nin yayımladığı dijital çizimlerde markanın, Inception Concept, Polygon Concept ve yeni 3008 ile 5008 modellerinden gelen tasarım çizgileri karma olarak yer alıyor.

Yeni Peugeot 2008 Gelecek 2008’in muhtemelen boyutunun küçüleceği tahmin edilirken, 500 km WLTP menziline ulaşmak için 60 ila 70 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalara güvenmesi bekleniyor. Dijital çizimlerde ön ve arka tasarımda boydan boya uzanan üç yatay ışık çizgisi yeni ıışık imzasını oluşturuyor.

Yeni Peugeot 2008 İç mekanda ise en muhtemel yeniliğin Polygon Concept’te bulunan dikdörtgen direksiyon tasarımının gelmesi olduğu belirtiliyor. Direksiyon ile tekerlekler arasında mekanik bağlantı kaldırılırken, Hypersquare direksiyon ile "steer-by-wire" elektronik direksiyon sistemini sunacak. Peugeot 2008'in bu yeni versiyonunun, 2027 sonbaharında Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılması ve 2028'in ilerleyen aylarında satışa sunulması bekleniyor.

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