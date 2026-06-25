Venezuela, son 125 yılın en büyük sismik felaketiyle sarsıldı. Ülkenin kuzey kıyılarını vuran olağanüstü çift deprem dizisinde, ilk olarak Yaracuy eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir ön sarsıntı meydana geldi . Sarsıntıdan sadece 40 saniye sonra, 7.5 büyüklüğünde çok daha yıkıcı bir ana deprem yaşandı.

BİNLERCE YARALI VAR

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssü Moron sahil kasabası olan ikiz depremler, başkent Karakas başta olmak üzere tüm ülkede çok büyük bir yıkıma yol açtı.

Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla kişinin yaralandığı tabloyu paylaştı.