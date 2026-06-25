Türkiye yardım için teyakkuza geçiyor! Venezuela'da 125 yılın en büyük felaketi! İkiz depremler ülkeyi yıktı
Venezuela, son 125 yılın en büyük sismik felaketiyle sarsıldı. Ülkenin kuzey kıyılarını vuran olağanüstü çift deprem dizisinde, ilk olarak Yaracuy eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir ön sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıdan sadece 40 saniye sonra, 7.5 büyüklüğünde çok daha yıkıcı bir ana deprem yaşandı.
BİNLERCE YARALI VAR
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssü Moron sahil kasabası olan ikiz depremler, başkent Karakas başta olmak üzere tüm ülkede çok büyük bir yıkıma yol açtı.
Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla kişinin yaralandığı tabloyu paylaştı.
TÜRK VATANDAŞI İBRAHİM ESER DEPREM ANLARINI ANLATTI: "HER YER CEHENNEM GİBİ!"
Felaketin büyüklüğü ve yaşanan can pazarı, bölgede yaşayan bir Türk vatandaşının kamerasına ve tanıklığına da doğrudan yansıdı. 16 yıldır Venezuela'da yaşamını sürdüren İbrahim Eser, depremin hemen ardından sokaklardaki yıkımı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Ortaya çıkan korkunç manzarayı aktaran Eser, şöyle konuştu:
"Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı."
Türk vatandaşının kaydettiği görüntülerde, şiddetli sarsıntının hemen ardından yerle bir olan binaların yanı sıra, sarsıntıyla birlikte alevlere teslim olan ve gökyüzüne yoğun dumanlar yükselen çok katlı bir binanın dehşet anları da yer aldı.
ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ, HAVALİMANI KAPATILDI
Depremlerin ardından Venezuela genelinde ulusal olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Karakas'ın dünyaya açılan kapısı olan Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı, ana terminallerinde ve pistlerinde meydana gelen ağır ve geniş çaplı altyapı hasarı nedeniyle süresiz olarak uçuşlara kapatıldı.
NetBlocks internet izleme grubu, sarsıntıların ardından ülke genelinde elektrik ve telekomünikasyon şebekelerinin çökmesi nedeniyle internet bağlantısında çok büyük kesintiler yaşandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, özellikle başkentin Altamira mahallesinde çok katlı konutların tamamen veya kısmen çöktüğünü belirterek, artçı sarsıntı tehlikesine karşı halkı evlerine girmemeleri ve sokakta kalmaları konusunda uyardı. Ayrıca tedbir amacıyla başkentin doğal gaz akışı da kesildi.
TÜRKİYE VE DÜNYADAN ACİL YARDIM SEFERBERLİĞİ
Karayip kıyılarında tsunami uyarılarının verilmesine neden olan bu tarihi felaketin ardından uluslararası toplum hızlıca harekete geçti. Ocak ayında askeri müdahaleyle ikitidara gelen geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez’i destekleyen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlı hareket etmeye hazır olmaları talimatını verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk raporlar pek iç açıcı değil. ABD yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir!"
Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, ulusa sesleniş konuşmasında uluslararası dayanışma ve acil yardım teklifleri için yabancı hükümetlere teşekkür etti. Rodriguez, arama-kurtarma, teknik ve insani destek sağlama sözü veren ülkeler arasında Türkiye, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Ürdün, Barbados ve Birleşik Krallık’ın olduğunu belirterek bu ülkelere özellikle şükranlarını sundu. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışla sürüyor.