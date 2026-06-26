2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile Kaliforniya eyaletinin Inglewood kentinde karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören mücadeleyi çok sayıda Hollywood yıldızı ve ünlü isim de tribünden takip etti.

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Kaliforniya'nın Inglewood kentinde oynanan karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil, tribünlerdeki Hollywood yıldızlarıyla da dikkat çekti.

MAÇ TOPUNU PARIS HILTON SAHAYA GETİRDİ

ABD'li eski top model, oyuncu ve iş insanı Paris Hilton, karşılaşma öncesinde seremonide maç topunu sahaya getiren isim oldu.

Türkiye-ABD maçında Hollywood çıkarması! Dünyaca ünlü isimler stadyumdaydı

FIGHT CLUB'IN YILDIZLARI TRİBÜNDEYDİ

1999 yapımı kült film Fight Club’ın başrol oyuncuları Brad Pitt ile Edward Norton da karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Türkiye-ABD maçında Hollywood çıkarması! Dünyaca ünlü isimler stadyumdaydı

COLIN FARRELL DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Hollywood'un ve İrlanda sinemasının dünyaca ünlü oyuncularından Colin Farrell da Türkiye-ABD mücadelesini tribünden izleyen isimler arasında görüntülendi.

Türkiye-ABD maçında Hollywood çıkarması! Dünyaca ünlü isimler stadyumdaydı

LEONARDO DICAPRIO DA TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Rol aldığı yapımlarla sinema tarihine damga vuran Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio da karşılaşmayı tribünden takip etti. Ünlü oyuncunun mücadeleyi büyük bir dikkatle izlediği görüldü.

Türkiye-ABD maçında Hollywood çıkarması! Dünyaca ünlü isimler stadyumdaydı

ALİ KOÇ MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Koç da A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşılaşmasını tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Türkiye-ABD maçında Hollywood çıkarması! Dünyaca ünlü isimler stadyumdaydı

Öte yandan ABD'li ünlü oyuncu ve komedyen Will Ferrell de mücadeleyi statta izleyen isimler arasında bulundu.

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