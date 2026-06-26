Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ardından gözler mülakat sürecine çevrildi. Yayınlanan duyuruya göre, Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecek. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu mülakatları farklı tarih aralıklarında gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ mülakatları ne zaman? İşte MSÜ (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) mülakat takviminin ayrıntıları...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yılı askerî öğrenci temini kapsamında seçim aşaması takvimi belli oldu. Adaylar, yayımlanan yazılı duyurudan kendileri için belirtilen tarih ve saatte Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacak. Peki, MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak?



KARA,HAVA,DENİZ HARP OKULU TAKVİMİ

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.

a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,

b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.



MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) mülakat takvimi

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),

2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),

3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

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