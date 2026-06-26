ABD maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Salih Özcan, A Milli Takım'ın daha fazlasını hak ettiği belirterek, "Kendimize güveniyorduk, son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve kazandık" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü ve son maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD’yi 3-2 mağlup etti. Salih Özcan, maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay müsabakasının 11'ine göre ABD karşısında 7 değişiklikle sahaya çıktı.

"HER MAÇTAN DERS ALINMALI"

ABD maçında kendilerini göstermek için sahaya çıktıklarını belirten Özcan, "Aslında nasıl başlayayım, mutlu mu olayım, üzgün mü olayım? Gerçekten bu takım fazlasıyla hak ediyor, yetenekli futbolcular var. Kendimize güveniyorduk, son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve kazandık. Her maçtan bir ders alabilirsin. Şimdilik gelecek maçlarda da son karşılaşmayı örnek alabiliriz ve öyle maçlara odaklanabiliriz" dedi.

"UZUN SEYAHATLAR SEBEP DEĞİL"

Uzun seyahatlerin turnuvadaki tüm takımlar için geçerli olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Maçlara odaklanmamız lazım, onu sebep olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.

ABD’nin güçlü bir takım olduğunu aktaran milli futbolcu, "Kendimize güvenmek istedik, öz güvenle maça başladık. Hedefimiz yenmekti, o yüzden iyi bir maç çıkardık" ifadelerini kullandı.

"İYİ BAŞLAMAZSAN İŞLER ZORLAŞIYOR"

Turnuvayı galibiyetle tamamlamanın önemli olduğunu ifade eden Salih Özcan, "Bu aslında neler yapabileceğimizi gösteriyor. Turnuvaya iyi başlayamazsan, işler zorlaşabiliyor. Her takım mücadele edebiliyor. Bunu ilk 2 maçta fark ettik. Hedefimiz turnuvayı iyi bitirmekti" açıklamasında bulundu.

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