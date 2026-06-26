Venezuela’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235’e, yaralı sayısı ise 4 bin 300’ün üzerine çıktı. Havadan çekilen görüntüler, en ağır yıkımın yaşandığı La Guaira kenti ve çevresindeki felaketin boyutunu gözler önüne serdi.



BÜYÜK YIKIMI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ Çarşamba günü Venezuela’yı 39 saniye arayla vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından La Guaira sahil kentinden gelen hava görüntüleri büyük yıkımı ortaya koydu. Depremde çok sayıda bina kullanılamaz hale gelirken, arama kurtarma çalışmaları enkaz alanlarında aralıksız sürüyor.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235’e yükseldiğini, 4 bin 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. En fazla hasarın La Guaira eyaletinde meydana geldiğini belirten Alvarado, sağlık sistemindeki yoğunluğu yönetebilmek için ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının La Guaira ile başkent Caracas çevresine yönlendirildiğini söyledi.

Öte yandan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, afet bölgesi ilan edilen La Guaira’da incelemelerde bulundu. Jorge Rodriguez, çöken binaların enkazından mümkün olan en fazla sayıda kişiyi sağ kurtarmayı umut ettiklerini belirterek, uluslararası yardım çağrısında bulunduklarını ve ilk arama kurtarma ekiplerinin Dominik Cumhuriyeti’nden ülkeye ulaşmaya başladığını açıkladı.

CAN KAYBI ARTABİLİR ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Yumare yakınındaki depremin büyüklüğü 7.5, San Felipe yakınındaki depremin ise 7.2 olarak açıklanırken, sarsıntıların sığ derinlikte gerçekleşmesi yıkımın etkisini artırdı. Yetkililer, can kaybının artabileceği uyarısında bulunurken, arama kurtarma ve yardım çalışmaları ülke genelinde yoğun şekilde devam ediyor.

KANADA'DAN YARDIM ELİ Öte yandan depremin vurduğu Venezuela'ya Kanada'dan yardım eli uzatıldı. Kanada, şiddetli iki depremin meydana geldiği Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım sağlayacağını açıkladı. STARLINK ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLAYACAK Kanada'nın yanı sıra, SpaceX'in uydu internet sağlayıcısı Starlink, depremin vurduğu Venezuela'ya 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlanacağını duyurdu.

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