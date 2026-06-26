Hatay’da engelli vatandaşa “Senin hizmetçin miyim?” diyerek tepki göstererek otobüse almayan şoför hakkında idari para cezası uygulandı, şoförün görevine son verildi. Şoförün bir daha toplu ulaşım araçlarında görev yapamaması için gerekli sürecin başlatılacağı öğrenilirken, engelli vatandaş Salih Kara yaşadıklarını “Bana 'Refakatçin yok' dedi, rampayı açmadı. Tehditkar şekilde konuşmaya başladı. Cep telefonunu çıkardım. Telefonu çıkartmasaydım darp edilecektim” diyerek anlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hastane çıkışı özel halk otobüsüne binmek isteyen yüzde 80 engelli Salih Kara, şoförden engelli rampasının açılmasını talep etti. Otobüs şoförünün tekerlekli sandalyeyle tek başına otobüse binemeyeceğini söylemesi üzerine Kara ve otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı.

Hatayda şoförden engelli yolcuya büyük saygısızlık! ‘Hizmetçin miyim?’ deyip rampayı açmadı: Ceza yağdı

"SENİN HİZMETÇİN MİYİM ?"

Şoför, Kara’ya "Niye afra tavra yapıyorsun. Ben senin hizmetçin miyim ya niye çekiyorsun, ne telefon çekmesi. Kimse gelmeden almak yasak. İstediğin yere yaz" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kara şoföre “Şu an bir engelliye rampayı açmıyorsun, açmam diyorsun. Üsten üsten konuşuyorsun, plakanı alıyorum senin. Rampayı açmaya mecbursun. Telefon çekiyor. Görüşeceğiz" diyerek cevap verdi.

Hatayda şoförden engelli yolcuya büyük saygısızlık! ‘Hizmetçin miyim?’ deyip rampayı açmadı: Ceza yağdı

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Yürek sızlatan görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri inceleme başlattı. Şoförün engelli rampasını açmadığı, vatandaşa kaba davranıldığı ve toplu taşıma kurallarına uymadığı tespit edildi.

Şoför Ş.H. hakkında 3 ayrı maddeden idari para cezası uygulandı, bağlı olduğu kooperatif tarafından da görevine son verildi. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UKOME’de alınacak karar doğrultusunda şoförün bir daha toplu ulaşım araçlarında görev yapamaması için gerekli sürecin başlatılacağı öğrenildi.

Hatayda şoförden engelli yolcuya büyük saygısızlık! ‘Hizmetçin miyim?’ deyip rampayı açmadı: Ceza yağdı

“BANA 'REFAKATÇİN YOK' DEDİ”

Otobüse binemeyen engelli Salih Kara, kendisine yapılan saygısızlığı şöyle anlattı:

Yüzde 80 ağır engelli raporum var, çalışma durumum yok. Engelli ve bakıcı maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Olay günü hastaneye röntgen çektirmeye gittim ve bir gün evvel benim üroloji doktorumda randevum vardı. Hastanede işlemlerimi bitirdikten sonra hastanenin yanındaki halk otobüsü durağına gittim. 'Kaptan rampayı açar mısın?' dedim. Engelli rampası var ve açmak zorunda. Bu bir lütuf değil. Bana 'Refakatçin yok' dedi. Bunlar video çekmeden önce oldu. '

Hatayda şoförden engelli yolcuya büyük saygısızlık! ‘Hizmetçin miyim?’ deyip rampayı açmadı: Ceza yağdı

“DARP EDİLECEKTİM”

Tartışma esnasında bir kadın kardeşimiz kendisi rampayı açtı ama kaptan 'Yasak, almam seni' dedi. Refakatçimin olmadığını söyledi. 'Reyhanlı'nın kuralları ayrı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuralları ayrı mı?' dedim. Tehditkar şekilde konuşmaya başladı. Olaya diğer iki şoför de müdahil olmaya başladılar. Ben o esnada cep telefonunu çıkardım. Çünkü aklıma türlü senaryolar geldi. Darbedilebilirm diye düşündüm. Telefonu çıkartmasaydım darp edilecektim. Hatta video çektiğim esnada kaptan zorla telefonu almaya çalıştı.

Hatayda şoförden engelli yolcuya büyük saygısızlık! ‘Hizmetçin miyim?’ deyip rampayı açmadı: Ceza yağdı

“YASAL SÜRECİN TAKİPÇİSİYİM”

Beyaz Masa'yı aradım ve yaklaşık 17 dakika konuştum. Hakkımı savunmak için yapabileceğim her şeyi yapacağım. Eve geldim ve daha da bir öfkelendim. Benim küçük kızım videoyu görünce 'Babamı dövmüşler' diye ağladı. Şoförle ilgili cezayı duyum olarak duydum. Ben yasal sürecin takipçisiyim. Hukuken ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Ben adamı tanıdığım yok, adamın da beni tanıdığı yok. Benimle ne derdin vardı.

Hatayda şoförden engelli yolcuya büyük saygısızlık! ‘Hizmetçin miyim?’ deyip rampayı açmadı: Ceza yağdı

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