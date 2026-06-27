Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk defa kullanılan hastayı ziyaret etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalp akciğer makinesi ile ilk açık kalp ameliyatı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yapıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli kalp akciğer makinesinin kullanıldığı ilk hasta olan 51 yaşındaki Bülent Yeniay’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Memişoğlu, “Bugün bizim gurur günümüz. Türk sağlık sanayiinde dönüm noktalarından biri. Türkiye sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihazını kendi yapan en önemli ülkelerinden biri olacak” değerlendirmesini yaptı.

Yenilikçi mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen ileri düzey yerli kalp akciğer makinesi, ameliyat boyunca hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını güvenli ve kesintisiz şekilde yerine getirdi. Operasyonun başarıyla tamamlanması, cihazın klinik güvenilirliği ve etkinliği açısından güçlü bir referans oluşturdu.

Önümüzdeki dönemde farklı hastanelerde de yaygınlaştırılması planlanan yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM’nin Türkiye’nin “sağlıkta tam bağımsızlık” hedefine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapılıyor. Kalp akciğer makinesi olmazsa bu ameliyatların yüzde 95’i gerçekleşmiyor.

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