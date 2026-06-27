Teknolojide devrim: Yerli kalp akciğer makinesi ile ilk ameliyat yapıldı
Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk defa kullanılan hastayı ziyaret etti.
- Yerli kalp akciğer makinesi, daha önce hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları TÜSEB tarafından yapılan ASELSAN ürünüdür.
- İlk açık kalp ameliyatı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 51 yaşındaki Bülent Yeniay üzerinde yapılmıştır.
- Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bu gelişmenin Türk sağlık sanayii için bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştir.
- Cihazın ameliyat boyunca hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını güvenli ve kesintisiz şekilde yerine getirdiği belirtilmiştir.
- Yerli kalp akciğer makinesinin önümüzdeki dönemde farklı hastanelerde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
- Türkiye'de yılda yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapıldığı ve bu ameliyatların yüzde 95'inin kalp akciğer makinesi olmadan gerçekleşmediği bilgisi verilmiştir.
ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalp akciğer makinesi ile ilk açık kalp ameliyatı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yapıldı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli kalp akciğer makinesinin kullanıldığı ilk hasta olan 51 yaşındaki Bülent Yeniay’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Memişoğlu, “Bugün bizim gurur günümüz. Türk sağlık sanayiinde dönüm noktalarından biri. Türkiye sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihazını kendi yapan en önemli ülkelerinden biri olacak” değerlendirmesini yaptı.
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Yenilikçi mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen ileri düzey yerli kalp akciğer makinesi, ameliyat boyunca hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını güvenli ve kesintisiz şekilde yerine getirdi. Operasyonun başarıyla tamamlanması, cihazın klinik güvenilirliği ve etkinliği açısından güçlü bir referans oluşturdu.
Önümüzdeki dönemde farklı hastanelerde de yaygınlaştırılması planlanan yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM’nin Türkiye’nin “sağlıkta tam bağımsızlık” hedefine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapılıyor. Kalp akciğer makinesi olmazsa bu ameliyatların yüzde 95’i gerçekleşmiyor.