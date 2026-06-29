Venezuela’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrasında yeni bir deprem uyarısı daha geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Bu depremler sismolojik anlamda ikiz deprem. Yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olması beklenebilir” dedi. Sözbilir, Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının incelenmesi gerektiğini işaret etti.

Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrasında arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Venezuela için uyarılar da sürüyor.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Venezuela'da yıkıcı deprem niteliğinde 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olabileceğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Sözbilir, Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında son 100 yılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığına dikkat çekti.

Venezuelada İkiz depremlerin ardından korkutan senaryo! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 6,5lik artçılar olabilir

“EN AZ 3 METRELİK YER DEĞİŞTİRME”

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, şöyle uyardı:

Bu depremler sismolojik anlamda ikiz deprem olarak tanımlanmaktadır. Sismolojik veriler, depremlerin Karayip ile Güney Amerika plakalarının sınırındaki doğu-batı doğrultulu sağ yanal atımlı faylanma mekanizmasıyla geliştiğini ve deprem sırasında plakalar arasında en az 3 metrelik bir yer değiştirme gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durumda ilk sarsıntıda taşıyıcı sistemleri zayıflayan yapılar, henüz 40 saniye dolmadan meydana gelen ikinci depremde tamamen göçmüş olmalıdır. Bu durumun can kaybını ve fiziksel hasarı dramatik bir şekilde artıracağı öngörülmektedir.

6.5’LİK YENİ DEPREM UYARISI

Sözbilir “İkinci ana şokun 7,5 büyüklüğüne kadar çıkması nedeniyle, yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olması beklenebilir” diyerek bir kez daha uyardı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

“6 ŞUBAT VE SINDIRGI DEPREMİ DE İKİZ DEPREM”

Sözbilir, öte yandan 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem olduğunu belirtti. Sözbilir, Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının belirlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Venezuelada İkiz depremlerin ardından korkutan senaryo! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 6,5lik artçılar olabilir

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

Venezuelada İkiz depremlerin ardından korkutan senaryo! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 6,5lik artçılar olabilir

USGS ayrıca dün ülkede 4,8 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşandığını, merkez üssünün Aragua eyaletine bağlı El Limon bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğunu bildirmişti. Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye ulaştığını, 3 bin 150'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. 774 binanın deprem nedeniyle çöktüğünü açıklayan Rodriguez, ülkede 25 binden fazla görevlinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi.

Venezuelada İkiz depremlerin ardından korkutan senaryo! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: 6,5lik artçılar olabilir

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