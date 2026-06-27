Venezuela'da peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e yükselirken BM'den gelen son tahminler felaketin boyutunun 6,7 milyon insanı etkileyebileceğini gösteriyor.

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Son paylaşılan verilere göre, ülkede yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükselirken, yaralı sayısı ise 3 bin 238 olarak güncellendi. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bölgede, ölü ve yaralı sayısının daha da artmasından derin endişe duyuluyor.

İKİ BÜYÜK DEPREM PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), felaketin boyutunu gözler önüne seren raporunda, Venezuela'nın Yaracuy eyaletinde sadece 39 saniye arayla iki büyük depremin yaşandığını bildirmişti.

39 saniyede değişen hayatlar... Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 1430'a yükseldi

Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde, San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 21,9 kilometre derinlikte 7,2 büyüklüğünde meydana gelen bu ikiz depremler, ülkede adeta taş üstünde taş bırakmadı.

İlk uydu haritalama analizlerine göre, özellikle Catia La Mar'daki binaların yüzde 31,5'inin hasar gördüğü tespit edildi.

39 saniyede değişen hayatlar... Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 1430'a yükseldi

BM'DEN KORKUTAN TAHMİN

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), mevcut nüfus ve hasar analizlerine dayanarak hazırladığı projeksiyonlarda felaketin insani boyutunun ne kadar devasa olabileceğine dikkat çekti. IOM'dan yapılan açıklamada, ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar insanın bu depremlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebileceği vurgulandı. Bu ürkütücü tahminin sadece başkent Caracas'ta 2 milyona yakın insanı kapsadığı aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası