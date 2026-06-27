Yüzlerce binanın yerle bir olduğu ülkede can kaybı 1000'e yaklaştı. Eğitimli personel eksikliği ve sağlık sisteminin çökmesi ile ölü sayısının kat be kat artması bekleniyor. En az 50 bin kişiye ulaşılamıyor. Yağma olayları başladı. Türkiye de 67 kişilik arama-kurtarma ve insani yardım ekibi gönderip Venezuela’ya dostluk eli uzattı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bilanço giderek kötüleşiyor. 37 saniye arayla iki büyük deprem felaketini yaşayan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 920’ye, yaralı sayısı 3.360’a yükseldi. Yaklaşık 50 bin kişiden haber alınamazken uzmanlar arama kurtarma çalışmalarında kritik saatlere girildiğini belirtti.

Venezuela'da korkutan rakam! En az 50 bin kişiye ulaşılamıyor

"PAMUK BİLE BULAMIYORUZ"

Enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler ise eğitimli personel eksikliği ve teknik imkânların yetersizliği sebebiyle çok güç durumda olduklarını söyledi. Afetten sağ kurtulan vatandaşlar da "Pamuk bile bulamıyoruz" diyerek, sağlık sisteminin vahametine dikkat çekti.

Venezuela'da korkutan rakam! En az 50 bin kişiye ulaşılamıyor

YAĞMA BAŞLADI, POLİSLER DE İŞİN İÇİNDE!

Neredeyse bütün hastanelerde hasar meydana geldiği dile getiren doktorlar "Elektrik yok. Temiz su yok. Tıbbi malzeme yok" sözleriyle isyan etti. Bunun yanı sıra yağma olayları başladı. Bu utanç verici suça polislerin de karıştığı aktarıldı.





Venezuela'da korkutan rakam! En az 50 bin kişiye ulaşılamıyor

ELON MUSK 1 AY BEDAVA İNTENET VERECEK

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, insani yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için Venezuela'ya yönelik yaptırımları 23 Ekim'e kadar gevşetti. Elon Musk'ın şirketi SpaceX de Starlink ile ülkeye bir ay ücretsiz internet sağlanacağını duyurdu.

Venezuela'da korkutan rakam! En az 50 bin kişiye ulaşılamıyor

TÜRKİYE YARDIMA GİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Venezuela’ya ulaştırıyoruz. Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından yola çıktı. AFAD personeli ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri de yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor; hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Venezuela'da korkutan rakam! En az 50 bin kişiye ulaşılamıyor

Başkent Caracas'ta enkazdan çıkarılan hamile bir kadın, yıkımın arasında doğum yaptı.

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