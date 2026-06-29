İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve kamuoyuna "ev sahibi-kiracı kavgası" olarak yansıyan cinayetin perde arkasından bir aile dramı ve şiddet müdahalesi çıktı. Yapılan incelemeler ve aile yakınlarının beyanları, olayın bilinenin aksine bir kira anlaşmazlığı olmadığını ortaya koydu.

İstanbul Kartal'da "ev sahibi-kiracı kavgası" olarak bilinen cinayetin arkasından çarpıcı gerçekler çıktı. 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli'nin, kira tartışması yüzünden değil, bir anne ve yenidoğan bebeğine uygulanan şiddete engel olmak isterken öldürüldüğü anlaşıldı. 17 suç kaydı bulunan ve Tanyeli’yi hayattan koparan zanlı C.D. yakalanırken, olayın basit bir anlaşmazlık değil, bir yardım çabası olduğu ortaya çıktı.

Niyazi Tanyeli

NE KURBAN EV SAHİBİ NE DE SALDIRGAN KİRACI

Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İlk raporlarda Tanyeli’nin ev sahibi, 25 yaşındaki saldırgan C.D.’nin ise kiracı olduğu belirtilmişti. Ancak maktulün ailesi, Niyazi Tanyeli’nin aslında evin sahibi değil, gerçek ev sahibinin oğlu olduğunu; saldırgan C.D.’nin ise sözleşmeli bir kiracı değil, o evde oturan anneannesinin yanına misafirliğe gelen bir yabancı olduğunu açıkladı.

'Ev sahibi-kiracı kavgası dendi' ama... İşte Kartal'daki cinayetin perde arkası!

Olayın fitilini ateşleyen gelişmenin bir kira tartışması değil, daireden yükselen şiddet sesleri olduğu anlaşıldı. Görgü tanıkları ve maktulün yakınlarının iddialarına göre; katil zanlısı C.D., evde bulunan biri yenidoğan, diğeri iki yaşındaki iki çocuğunu ve eşini darp ediyordu. Eşinin daha önce kanlar içinde komşularından yardım istediği belirtilirken, olay günü yükselen gürültülere ve bebek çığlıklarına dayanamayan Niyazi Tanyeli’nin, mahalle sakinlerini rahatsız ettiği gerekçesiyle C.D.’yi uyarmaya gittiği öğrenildi.

'Ev sahibi-kiracı kavgası dendi' ama... İşte Kartal'daki cinayetin perde arkası!

PUSU KURARAK SALDIRDI

Uyarıların ardından başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Tanyeli’nin elinde bir sopayla dairenin önüne geldiği görülürken, saldırganın merdiven boşluğunda "kelebek" olarak tabir edilen bıçakla pusu kurarak Tanyeli’yi boğazından yaraladığı tespit edildi. Ağır yaralanan Tanyeli, kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Ev sahibi-kiracı kavgası dendi' ama... İşte Kartal'daki cinayetin perde arkası!

ZANLININ SUÇ DOSYASI KABARIK

Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalanan C.D.’nin, emniyet kayıtlarına göre tam 17 ayrı suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri, zanlının sürekli alkol kullandığını ve evin çevresinde daha önce de polisin müdahale ettiği pek çok olayın yaşandığını belirtti. Çevresinde sevilen bir isim olarak tanınan Niyazi Tanyeli’nin ölümü mahallede büyük üzüntü oluştururken, ailesi zanlının en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattı.

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