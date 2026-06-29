Beta Enerji halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların gözü şimdi BETAE koduyla Borsa İstanbul'da başlayacak işlem sürecine çevrildi. Halka arzda oluşan yoğun talep, dağıtım sonuçları ve borsa işlem tarihine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman işlem görecek?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz süreci tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar, BETAE paylarının Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacağını ve halka arz dağıtım detaylarını araştırıyor.

BETA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Şirketin halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların gözü, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Borsa İstanbul tarafından yayımlanacak ilk işlem günü açıklamasına çevrildi.

Halka arzını başarıyla tamamlayan şirketin paylarının BETAE koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Yatırımcıların KAP ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Beta Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? BETAE borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları

BETAE BORSA İŞLEM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

BETAE hisselerinin borsada işlem göreceği tarih, henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının duyurulmasının ardından işlem tarihinin kısa süre içerisinde Borsa İstanbul tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzında pay başına fiyat 40 TL olarak belirlendi ve toplam 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payın satışı tamamlandı. Halka arza 1 milyon 143 bin 799 yatırımcı başvurdu. Dağıtım sonucunda ise 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına 2,46 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına 10,2 kat, yüksek başvurulu bireysel yatırımcı tahsisatına ise 88,6 kat talep geldi.

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