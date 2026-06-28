Gıda ve takviye edici gıda sektörünün iki önemli oyuncusu Orzax ve Golda Gıda’nın halka arz süreci başlıyor. Şirketler, borsaya açılarak hem büyüme hedeflerini hızlandırmayı hem de yeni yatırımlar için kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Gıda ve takviye edici gıda sektörünün iki önemli oyuncusu Orzax ve Golda Gıda, borsaya adım atıyor. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama süreçleri önümüzdeki günlerde başlıyor.

Şirketler, halka arzdan elde edecekleri gelirle büyüme ve yatırım hamlelerini hızlandırmayı hedefliyor. Takviye edici gıda üreticisi Orzax, İnfo Yatırım liderliğinde çıkacağı halka arz yolculuğunda 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayacak.

Pay başına fiyatı 69 TL, borsa kodu ise “ORZAX” olarak belirlenen şirket, bu süreçle birlikte çıkarılmış sermayesini 307 milyon TL’den 338,5 milyon TL’ye yükseltecek.

Halka arzda 31,5 milyon TL nominal değerli payın sermaye artırımı, 21 milyon TL nominal değerli payın ise ortak satışı yoluyla piyasaya sunulması hedefleniyor. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olması öngörülürken, toplam halka arz büyüklüğünün de 3 milyar 622 milyon 500 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.

Borsanın bir diğer yeni üyesi Golda Gıda ise talep toplama tarihlerini 1-2 Temmuz olarak açıkladı. “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek arzda, pay başına fiyat 9,20 TL sabit olarak belirlendi. Yatırımcılar bu arza “GOLDA” koduyla katılım sağlayabilecek. Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, halka arzdan elde edilecek kaynağın üretim kapasitesini artıracak yatırımlarda ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını belirterek, bu hamleyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki büyüme hedeflerini ivmelendireceklerini ifade etti.

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